Al voltant de set de cada 10 treballadors en règim especial agrari són estrangers, segons dades de la Seguretat Social a finals del 2023. Del total de 21.074 persones afiliades al sistema de cotització per a treballadors del sector primari a Catalunya el desembre de l'any passat, 14.686 no eren de nacionalitat espanyola, un 69,7%. La proporció arriba fins a gairebé tres quartes parts del total durant l'estiu, coincidint amb la collita, mentre que el mes de març, al final de l'hivern, la xifra cada any arriba al mínim amb poc més del 65% del total. Catalunya més que duplica la mitjana espanyola (32,9%) i se situa com la segona comunitat autònoma amb més proporció d'immigrants al camp, després de l'Aragó.

En nombres absoluts, el sector primari català representa només el 3% del total espanyol, ja que els prop de 20.000 treballadors en règim especial agrari són una part molt petita dels 686.102 de l'Estat. Més de la meitat són andalusos, gairebé 400.000, mentre que Catalunya se situa en el sisè lloc. El perfil més típic de treballador del sector primari a Catalunya és el d'home de fora de la Unió Europea, un col·lectiu que inclou 11.529 persones, el 54,7% del total arreu del país. Les persones amb nacionalitats extracomunitàries conformen vuit de cada deu immigrants afiliats al règim agrari. Els homes també predominen la indústria, tant entre els estrangers (90%) com tenint en compte la totalitat del sector primari (85,7%). En conjunt, els qui desenvolupen activitats d'agricultura, ramaderia o pesca són només el 0,56% del total d'afiliats a qualsevol dels règims de la Seguretat Social, uns 3,6 milions de treballadors. La proporció ha anat a la baixa en l'última dècada, ja que l'any 2012, la xifra s'apropava a l'1%. Tot i que el nombre de persones que es dediquen al sector primari, segons les xifres de la Seguretat Social, s'ha mantingut força estable, el nombre d'afiliats totals no arribava als tres milions. Arreu de l'Estat, els qui es dediquen al camp són proporcionalment més, ja que arriben al 3,3%.