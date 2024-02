En Comú Podem, PSC, ERC, Junts i la CUP estudiaran amb el Departament de Treball que l’empresa d’assistència domiciliària manresana Monserveis pagui la multa administrativa imposada de 750.000 euros per tenir treballadores sense contracte ni alta a la Seguretat Social. Així ho ha explicat aquest dijous ahir el membre de la CGT al Berguedà, Pep Cara, en una roda de premsa al Parlament, on també ha dit que s’avaluarà reforçar la inspecció de treball, sobretot en els serveis d’atenció domiciliària, i es farà «una petita radiografia» de la situació actual d’aquest sector, en el qual «hi ha explotació laboral», va destacar Cara. Tot plegat, amb la voluntat de presentar una proposta de resolució a la cambra.

Arran d’una denúncia el 2018 de la CGT a Inspecció de Treball es van poder demostrar les pràctiques d’explotació laboral a les que sotmetia l’empresa de serveis domiciliaris a la gent gran Monserveis (nom amb què operava Solubages al Bages i al Berguedà), i concretament el seu gerent, a desenes de treballadores en situació irregular. Inspecció va poder demostrar que 52 treballadores no estaven donades d’alta a la seguretat social, 30 de les quals estaven en situació irregular. El propietari, Xavier Pubill, va ser condemnat per l’Audiència Provincial de Barcelona a un any i sis mesos de presó, la inhabilitació per l’exercici com empresari durant el temps de la pena i a 1.800 euros de multa per un delicte contra els drets de les treballadores.

La trobada amb els parlamentaris, feta a petició dels comuns, ha tingut «una bona acollida», ha valorat Cara, que ha posat l’accent en el cobrament de la sanció d’Inspecció de Treball, perquè fins ara el que ha fet Monserveis «és enginyeria jurídica per passar d’una empresa a l’altra i estalviar-se pagar la multa», ha detallat. Cara ha advertit que el missatge que es dona amb el cas de Monserveis «és molt pervers»: «Explota tant com vulguis que si no t’enganxen, diners que tens. I si t’enganxen tampoc passa res, perquè la responsabilitat econòmica l’assumeix l’Estat».