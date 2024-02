El Govern ha pactat amb els pagesos un pla especial de sequera que flexibilitzarà algunes de les mesures. L'executiu s'ha compromès amb els agricultors a indemnitzar-los fins al 80% de les pèrdues per restriccions d'aigua i als ramaders els ha garantit un pla de xoc per resoldre la manca d'aigua a les explotacions que no hi tenen accés. Són dues de les mesures més destacades que han acordat els representants dels pagesos amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després de més de sis hores de reunió a Manresa. Sobre la reducció de la burocràcia, el Govern ha garantit que recuperarà les oficines comarcals per ajudar els agricultors i ramaders amb els tràmits i simplificarà les dades que demana.

En la reunió d'aquest dimecres els pagesos i el Govern han abordat mesures concretes sobre el pla de sequera, les ajudes i la burocràcia.

Pla especial de sequera

L'acord assolit preveu mesures diferents per a agricultors i ramaders per afrontar la sequera. Per als agricultors, a banda de les indemnitzacions, l'executiu s'ha compromès a garantir la supervivència dels cultius llenyosos i permanents (ametllers, oliveres o vinya, per exemple). Als ramaders, el Govern els garanteix l'aigua per a la subsistència de les explotacions de no engreix. Per a la resta de propietaris de bestiar redactarà un pla concret.

El pacte també preveu crear una taula de treball per planificar la modernització dels regadius i l'eficiència de l'ús de l'aigua i revisar les polítiques de conservació d'ecosistemes forestals. També s'estudiaran flexibilitzacions per a aquelles explotacions que hagin realitzat millores en el reg, així com noves ajudes per fer front a les possibles pèrdues.

Reducció de la burocràcia i pagament d'ajuts

Sobre la burocràcia, ambdues parts també han acordat treballar per tal que les aplicacions informàtiques per fer els tràmits siguin "fàcils i intuïtives". També garanteixen tramitacions "més senzilles".

En relació amb els ajuts, aquest dimarts l'executiu ja va aprovar un calendari sobre el pagament. En la reunió a Manresa, el Departament d'Acció Climàtica s'ha compromès a "avançar els pagaments en la mesura del possible". El Govern ha indicat que avui mateix s'ha publicat al web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el calendari de pagaments d'ajuts corresponents a aquest 2024.

A més, l'executiu recorda que ahir es va anunciar l'ajornament de la posada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui de la Generalitat. També s'estudiarà opcions com la implantació d'aplicacions informàtiques més intuïtives i fàcils o una major simplificació de la demanda de dades per part del Departament a l'hora de fer qualsevol tràmit.

Alhora, el Departament sol·licitarà al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació posposar l'aplicació del Quadern Digital d'Explotació fins al 2026, tal com preveu Europa. També es demanarà flexibilitzar l'entrada de dades perquè només calgui fer-ho un cop a l'any i només amb la informació imprescindible.

En la mateixa línia, també s'estudiaran altres propostes per fer més fàcil els controls associats a la DUN (Declaració Única Agrària) o la simplificació de tràmits per als obradors de les explotacions agrícoles i ramaderes de petit i mitjà format i escorxadors de baixa capacitat, entre altres.

Grups de treball específics

Segons ha relatat el Govern, com a resultat de la reunió s'ha concertat un document de compromisos que marquen el full de ruta del treball "més immediat", que es continuarà portant a terme a través de grups de treball específic.

Finalment, el Govern i Plataforma Pagesa s'han emplaçat a trobar-se el proper 27 de febrer amb altres punts sobre la taula.