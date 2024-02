La basca Nortegas invertirà 14 milions en una planta de biometà a Sant Mateu de Bages

La companyia basca Nortegas Renovables preveu construir una planta de biometà en uns terrenys de cinc hectàrees a la finca Can Torres de Sant Mateu de Bages, propers al polígon La Pobla de Súria. El projecte, que ja disposa del certificat de compatibilitat urbanística de l’Ajuntament del municipi bagenc, suposarà una inversió de més de 14 milions d’euros, i preveu produir 54GWh anuals de biometà, 620m3 diaris, l’equivalent al consum mitjà de més de 8.000 famílies, segons han avançat els promotors a Regió7. El projecte, el primer de les seves característiques a la Catalunya central i el que està en fase més avançada al conjunt del país, ha de fer front encara a tot el llarg tràmit administratiu i es contempla que pugui estar operatiu a finals del 2026.

La planta, el projecte de la qual compta amb l’assessorament tècnic de l’enginyeria manresana Grup Solucions, especialitzada en el sector primari, es proveïrà dels residus agrícoles, ramaders i agroalimentaris que es generen al seu entorn, en un radi d’uns quinze quilòmetres, on hi ha comptabilitzades 959 explotacions ramaderes d’una quinzena de municipis bagencs. La futura instal·lació contempla aprofitar energèticament la degradació de 200.000 tones de matèria orgànica(el 40% de les 500.000 que es generen a l’entorn) per generar biogàs , el qual serà processat per obtenir biometà, un cop retirat el diòxid de carboni (CO2), en un procés de «digestió», de descomposició dels microorganismes, un cicle que té una durada aproximada de 55 dies. Això permetrà obtenir biometà d’una puresa del 97%, que serà introduït a la xarxa de distribució, que discorre a 800 metres de l’emplaçament escollit per Nortegas. La planta preveu generar una vintena de llocs de treball durant la seva construcció, que s’allargarà durant mig any un cop obtinguts tots els permisos administratius, i set de directes i entre deu i dotze d’indirectes de manera estable, un cop iniciada l’activitat de producció de biometà.

El procés d’obtenció de biogàs consisteix en una «digestió anaeròbica» dels residus orgànics, que permet obtenir un metà concentrat. El procés, un cop extret el gas, genera l’anomenat «digestat», una part del qual se separa en fraccions sòlides i líquides. La sòlida serveix com a adob agrícola, mentre que de la líquida es preveu obtenir aigua de reaprofitament per al reg, per a d’altres empreses interessades en aigua regenerades o per l’abocament a llera un cop depurada. Aproximadament el 95% del material utilitzat per a la producció del gas (principalment, fems, purins i gallinasses) serà retornat a les explotacions agràries subministradores per ser utilitzat com a fertilitzant. El digestat, a més, ja sense metà, comporta un gran avantatge: no fa mala olor. No n’ha de fer ni la planta de biometà ni els camps abonats amb el digestat, avancen els promotors del projecte.

L’aprofitament dels residus ramaders incrementarà el trànsit de camions per la C-55 cap a la planta. Amb tot, els promotors asseguren que no hi haurà trànsit per vies urbanes ni per carreteres secundàries. Els vehicles transitaran per l’eix del Cardener i es desviaran cap al polígon de la Pobla sense passar pel Fusteret. La recollida de dejeccions de les granges es farà de manera setmanal o quinzenal. No està tancada la qüestió de com es distribuïran les despeses de transport entre la companyia i els pagesos de l’entorn, que la setmana passada van ser informats del projecte. «Ho haurem d’abordar sector per sector, ramader per ramader», diu Pilar Icaran, responsable de desenvolupament del negoci del biometà de Nortegas.

El projecte de biometà de Sant Mateu és un més de l’entorn de la trentena que té en cartera a tot l’estat Nortegas, la segona distribuïdora gasista d’Espanya, que opera a Astúries, Cantàbria i el País Basc. Nortegas Renovables, del grup, és sòcia d’una de les set plantes de la península a Olvega (Sòria), que ja produeix biometà des de l’abril de l’any passat. Nortegas té una xarxa de 8.500 quilòmetres de distribució, ocupa 243 persones i suposa el 12% de la quota total de mercat de l’Estat.

«La finca de Sant Mateu de Bages és la parcel·la adient per al projecte, per les seves característiques mediambientals i per la proximitat a la xarxa», diu Pilar Icaran. La possibilitat d’ubicar la planta al Bages va sorgir l’any passat, recorden Icaran i Ricard Planas, director tècnic de Grup Solucions, en una reunió de l’associació d’indústriques càrniques espanyoles a Vic. A més de la seva proximitat a la xarxa de distribució, l’emplaçament escollit guarda les distàncies normatives amb els nuclis poblats i les granges veïnes. A més, la seva ubicació en un terreny entre turons ha d’evitar-ne l’impacte visual, asseguren.

Icaran destaca els beneficis «verds» d’una font energètica «de quilòmetre zero» que ha de col·laborar en l’impuls de l’autonomia gasista dels grans proveïdors de gas fòssil, els Estats Units i Aràbia Saudita. A més, la directiva europea contempla que el 2030 ja no es podran fer contractes d’adquisició de gas fòssil amb l’objectiu de la descarbonització. A diferència de Dinamarca, diu Icaran, on el 90% de les dejeccions ramaderes passen per una planta de biogas, a Catalunya aquest percentatge no arriba al 2%. «Tots hi hem d’acabar guanyant: la companyia i els pagesos», apunta Icaran, que lamenta la «terrible» legislació catalana que allargarà la tramitació del projecte «un any i mig».