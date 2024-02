Els joves que volen emancipar-se haurien de dedicar quasi el 80% del seu salari per pagar el lloguer a Espanya, segons ha assenyalat aquest dissabte el portal Pisos.com. La web immobiliària alerta de la pèrdua de poder adquisitiu amb el nivell actual de sous –especialment entre els més joves- un fet que "complica l'accés a l'habitatge ja no només de propietat, sinó inclús de lloguer". Segons l'Eurostat, l'estat espanyol segueix liderant el rànquing de països de la Unió Europea amb més atur juvenil (un 28,6% i 14 punts més que la mitjana de la UE). En paral·lel, l'edat mitjana d'emancipació a Espanya és de 30,3 anys -davant dels 26,4 anys d'Europa- i només es veu superada per Grècia (30,7 anys), Eslovàquia (30,8 anys) i Croàcia (33,4 anys).

"Els motius darrera aquesta tendència són diversos i venen de molt lluny, ja que fa temps que trobem Espanya en aquests llocs capdavanters del rànquing europeu", ha reconegut el director d'Estudis de Pisos.com, Ferran Font. "Si haguéssim de destacar alguns d'aquests factors serien la inflació, l'augment del cost de vida, l'estancament d'uns salaris que no creixen al mateix nivell que els preus i, per sobre de tot, l'atur molt elevat entre els joves espanyols", ha enumerat Font, que ha recordat la xifra del 28,6% d'atur juvenil a Espanya, quasi el doble de la mitjana a la UE (14,7%). "Amb aquests valors no és d'estranyar que els joves tardin més a marxar de casa, ja que no compten amb l'oportunitat de crear riquesa per fer el salt al mercat de lloguer o la compravenda", ha conclòs el director d'Estudis de Pisos.com.