La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) va tancar el 2023 amb «bones dades» quant a formació i inserció laboral, segons el balanç que ha fet la mateixa entitat. Així, la fundació va formar durant l’any 225 alumnes i va inserir un total de 64 persones al mercat de treball de l’Anoia. La UEA ofereix a les seves empreses associades formació a mida i també una borsa de treball per tal de publicar i gestionar les ofertes de feina i cobrir els perfils i llocs de feina que les empreses sol·liciten.

En aquest sentit, aquest 2023, 225 persones s’han format amb la UEA, a través de 17 cursos organitzats per la patronal anoienca amb un total de 159 hores de formació. A més, 5 empreses associades van organitzar cursos a mida per als seus treballadors amb la UEA. En un dels casos la formació es va fer a la mateixa empresa i als en altres, s’ha fet a les instal·lacions de la UEA. Els cursos que s’han impartit durant el 2023 han abordat des de l’aplicació d’intel·ligència artificial a l’estratègia de vendes de l’empresa; fins a habilitats de comunicació; gestió de la producció; gestió del temps; Whatsapp Business; Instagram per als negocis; planificació i organització del treball; com preparar l’estratègia digital a les xarxes; entre altres.

Com a novetat, aquest 2024 la Unió Empresarial de l’Anoia organitza diverses formacions a través de Conforcat a Mida de la mà del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya. Es tracta cursos subvencionats, adreçats a persones treballadores o en situació d’atur i que pretenen donar resposta a la necessitat que té la indústria anoienca de tenir personal format. En l’actualitat, el curs d’operari de planta química ja està en marxa. Properament se’n faran de mecanització amb torn CNC; d’electricitat industrial; d’automatització programable; mecanització amb fresadora CNC i hidràulica.

D’altra banda, la fundació ha gestionat durant el 2023 121 ofertes de feina, de les quals, se n’han tancat 83 i 47 persones s’han inserit a empreses de l’Anoia. Els perfils professionals que més s’han gestionat des de la borsa de treball de la UEA han estat d’Administratiu/va, comercial, departament de compres, operaris/es (carretoners, operaris de planta...) i oficis (mecànic, mecànic industrial, soldador, lampista, fresador, troquelador...), entre d’altres, segons explica la fundació.

Les persones inserides al mercat de treball ho han estat amb el Programa 30 + gestionat per la UEA. Es tracta d’un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aquest programa té com a objectius la formació i inserció de persones al mercat de treball que tinguin a partir de 30 anys i que estiguin inscrites al SOC com a demandants d’ocupació. Amb tot, la fundació apunta que es van prioritzar els perfils de persones aturades de llarga durada, persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys i amb baixa qualificació acadèmica.