Els estatuts de la nova empresa mixta que operarà Rodalies després de concretar el traspàs del servei estaran a punt en uns sis mesos. Així ho han explicat la consellera de Territori, Ester Capella, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, després de reunir-se a la seu del departament, on han acordat la constitució de sis grups que començaran a treballar aquest primer trimestre. Concretament, els grups de treball seran per al traspàs de l'operadora, dels serveis ferroviaris, d'infraestructures, d'assumptes econòmics i assumptes jurídico administratius. Segons ha detallat Puente, la previsió és que els estatuts estaran a punt en els sis mesos següents a la constitució del grup de treball encarregat d'aquest àmbit.

A la reunió de la constitució de la comissió política per al traspàs de Rodalies celebrada aquest dilluns al matí, hi han assistit per part de la Generalitat la consellera de Territori, Ester Capella; el secretari general de Territori, Joan Jaume Oms; el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas; i el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias. Per la seva banda, pel govern espanyol, hi han pres part el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente; el secretari d'Estat, José Antonio Santano; i la secretària general de Transports i Mobilitat, Marta Serrano.