Worldcoin, l'empresa que escaneja l'iris de les persones a canvi de criptomonedes, afirma que el projecte no busca emmagatzemar dades biomètriques, sinó "poder distingir els humans" en el món digital. "El projecte està dissenyat per resoldre un dels reptes més grans que existeixen: distingir a un humà d'un 'bot'", ha afirmat aquest divendres en roda de premsa el director europeu de Worldcoin, Ricardo Macieira. El directiu ha explicat que, un cop escanejat l'iris, es genera un codi digital personal i únic i, automàticament, les dades biomètriques s'esborren. Segons ha subratllat, el projecte "compleix" amb les regulacions de protecció de dades de la Unió Europea (UE) i garanteix que la persona tingui "tot el control" de la seva informació.

La roda de premsa del directiu europeu de Worldcoin arriba després del ressò que ha obtingut aquest projecte, que fa temps que es duu a terme arreu de l'Estat i del món. L'empresa està instal·lada diferents punts, entre ells centres comercials, on ofereixen criptomonedes a canvi d'escanejar l'iris de les persones. Un cop escanejat l'iris, es genera una mena de "passaport digital" que és únic i personal i que ha de servir per identificar els humans dins el món digital.

En aquest sentit, Macieira ha detallat que, quan van començar a desenvolupar el projecte, van plantejar diverses tecnologies a través de les quals poder "distingir un humà d'un 'bot'", entre les quals l'escaneig de les empremtes dels dits o de la cara. Tanmateix, segons el directiu, van acabar apostant per l'iris humà perquè és "l'únic element" amb suficient informació que permet distingir els humans dels 'bots' i que, a més, és completament diferent entre cada persona.

Precisament, sobre la fotografia de l'iris, el directiu ha reiterat que la imatge s'esborra de manera automàtica un cop s'ha generat el codi digital. "No ens quedem amb les dades de l'iris, es genera el codi i la foto s'elimina, i el codi generat no es pot reconvertir en la imatge de l'iris", ha explicat. En la mateixa línia, el directiu de l'empresa ha assegurat que les persones només poden registrar-se a la plataforma una vegada. "Si es registren dues vegades, es detectarà, és així com es combaten els 'bots'", ha indicat.

Sobre la cessió de les dades personals, Macieira ha defensat que les persones que s'incorporen al projecte no han de compartir "cap dada, cap correu electrònic o telèfon" i que, a més, si accedeixen a fer-ho, tenen l'opció d'esborrar-les en qualsevol moment. "Volem processos justos, quan vam dissenyar el projecte volíem garantir que les persones tenien control complet sobre les seves dades", ha reiterat. De la mateixa manera, segons Macieira, també permeten esborrar el codi generat a aquells que han accedit a escanejar el seu iris.

El directiu de Worldcoin ha assenyalat que darrere del projecte no hi ha cap "ànim de lucre" i ha subratllat que l'empresa "no paga a canvi de dades biomètriques". "Mai vendrem les dades de les persones, per poques que siguin, i a més es tracta d'un projecte completament obert i qualsevol persona amb coneixement pot comprovar què és el que estem fent", ha apuntat.

Amb tot, Macieira ha defensat que el projecte és un "sistema democràtic i participatiu" que busca "protegir" els humans en un context de digitalització com l'actual. "És molt important poder provar que ets un humà en el món digital", ha sentenciat.

L'APDCAT alerta del risc de permetre l'escaneig de dades biomètriques com l'iris a canvi de criptomonedes

Precisament, aquesta setmana l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) va alertar dels riscos de permetre l'escaneig de dades biomètriques com l'iris a canvi de criptomonedes. L'autoritat va avisar que això comporta la comunicació d'una dada personal considerada com a "especialment sensible" i que permet la identificació inequívoca de la persona a través d'una característica física que no canvia al llarg de la vida. En un comunicat, l'APDCAT va afirmar que aquesta categoria té una protecció especial per la normativa atès l'"elevat risc" que comporta el seu tractament per als drets i llibertats i els nombrosos perjudicis que se'n podrien derivar d'un mal ús.