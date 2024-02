Pere Ballonga Vila, membre de la junta de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), explica per què és important col·legiar-se pels enginyers industrials.

Quins són els riscos de no col·legiar-se per un professional en actiu?

Més que riscos, el primer que cal aclarir és que la llei obliga a estar col·legiades a totes les persones que exerceixen com a enginyers industrials. Tant se val si treballen per compte propi, en una administració o per compte d'altri. Encara més, les empreses que contracten enginyers industrials sense estar col·legiats per a exercir com a tals, estan incorrent en una infracció molt greu que pot ser sancionada.

Per tant, el principal risc d’un enginyer industrial en actiu que no estigui col·legiat és el d’un incompliment legal amb les conseqüències que això pot comportar.

Creu que els professionals són conscients d’aquests riscos?

Malauradament, el desconeixement d’aquest requisit per part dels enginyers industrials i dels que contracten els seus serveis és gran. A cap hospital se li acudiria contractar un metge que no estigués col·legiat. Això no succeeix en el cas dels enginyers industrials.

Quins són els principals motius pels quals els professionals no es col·legien?

D'una banda, el desconeixement de la normativa i, de l’altra, la dificultat que tenim els Col·legis professionals per fer-los arribar els avantatges de formar part del col·lectiu.

Quins avantatges té estar col·legiat?

Molts i diversos que, a més, poden abastar els diferents interessos de l’enginyer industrial en funció de les seves necessitats. Poden anar des de la formació específica, l'orientació personalitzada del seu pla de carrera professional, l’accés actualitzat a tota la normativa que pot necessitar, la cobertura de la responsabilitat civil, l'assessorament laboral i legal, etc.

Destacaria algun servei en concret?

Més que destacar un servei en concret, que dependrà de les necessitats momentànies de cada enginyer industrial, voldria destacar la importància de pertànyer a un col·lectiu que comparteix els seus interessos i que està al seu costat.

Quin argument de pes donaria a un professional en actiu no col·legiat per fer el pas?

A part que no fer-ho és un incompliment legal, cal que tingui en compte que en cas de tenir un incident en l’exercici de les seves actuacions professionals, l’únic que segur que estarà al seu costat per donar-li suport serà el seu col·legi professional.