Els bufets manresans Matamala i Roca Marzà creen el nou despatx Lexia

Aquest dimecres ha començat a operar Lexia, un nou bufet d’advocats a la Catalunya central fruit de la fusió dels despatxos manresans Matamala i Roca Marzà. El bufet unificat tindrà seu al número 9 del carrer Cardenal Lluch de Manresa i al número 4 de la plaça Països Catalans de Berga. El motiu de la fusió és «poder créixer per tal d’oferir uns serveis jurídics més especialitzats als seus clients, sense descuidar la proximitat i el tracte humà», expliquen fonts del nou bufet, els socis del qual són el navassenc Jordi Matamala, Sergi Roca (exalcalde de Bagà i expresident del Consell Comarcal del Berguedà) i Meritxell Marzà, de Puig-reig i resident a Casserres.

La fusió dels despatxos «és la culminació d’una col·laboració estreta entre ambdós bufets» al llarg dels darrers dos anys, expliquen fonts de Lexia. L’operació permet «nodrir d’una gran especialització la cartera de serveis del nou projecte que pot garantir assessorament jurídic en tots els àmbits del dret : civil, agrari, administratiu, penal, laboral, família, successions, consum, mercantil i llei de la segona oportunitat», en la qual el nou bufet esdevé un dels despatxos de referència al territori.

El nom del bufet vol combinar «modernitat i innovació tecnològica». Així, es forma a partir de l’arrel llatina Lex (llei), que vol «simbolitzar la base sòlida d’experiència i coneixement», i el sufix IA, per Intel·ligència Artificial, amb què el nou despatx vol mostrar la seva vocació d’atendre «els escenaris futurs». De fet la fusió, explica Jordi Matamala, permetrà a Lexia, «a banda de reforçar-se internament, poder ser més eficients, estar més al dia en noves tecnologies, en la digitalització del despatx, que ja està molt avançat en aquest sentit, i en l’aplicació de la intel·ligència artificial».

«És una oportunitat excepcional per als equips professionals que fins ara integraven els dos projectes. Aquí, el talent local trobarà un lloc on créixer a nivell personal i professional», expliquen fonts de Lexia, que sumarà un total de deu advocats (a més de dues persones al departament d’administració), i que donarà servei a uns 6.000 clients al conjunt de la Catalunya central.

Lexia assegura néixer «amb la mirada posada en els clients particulars, en poder-los seguir oferint proximitat en el tracte i l’acompanyament necessari en cada situació». També hi haurà espai a l’estratègia del nou bufet per als autònoms i les petites i mitjanes empreses, «que també hi trobaran un equip professional preparat i especialitzat per donar resposta a les seves necessitats».

«Treballarem de valent per continuar sent el bufet de referència dels nostres clients i convertir-nos en els advocats de confiança d’aquells que encara no ens coneixen», afirmen els socis.

El bufet Matamala va néixer a la capital del Bages el 1981, amb Lluís Matamala al capdavant. El 2011 se’n va fer càrrec el seu nebot, Jordi Matamala. Quant a Roca Marzà, va començar a operar el 2010 amb presència ja a Manresa i a Berga.