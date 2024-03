El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha celebrat les xifres de tancament del Mobile World Congress (MWC) d'enguany i ha indicat que constaten que ha estat "una de les millors edicions". Malgrat que el saló mundial de mòbils no ha assolit els 109.000 assistents del 2019, Serrallonga ha assegurat que el "nivell" dels congressistes que han passat aquesta setmana per la capital catalana -més de la meitat han estat directius d'empreses- permeten qualificar el MWC24 d'"extraordinari". El director general de Fira de Barcelona també ha admès que per l'edició de l'any vinent caldran "fórmules imaginatives" per guanyar espai al recinte, ja que la GSMA ja els hi ha demanat.

Fira de Barcelona ha admès que el recinte de Gran Via "ja està a molta capacitat" durant el MWC, no per la xifra d'assistents, sinó per la "complexitat i estructura" del saló i els expositors. A tall d'exemple, Serrallonga ha indicat que durant aquests quatre dies s'han instal·lat 83 restaurants. "És una petita ciutat dins de la ciutat", ha dit. "Pel creixement que necessita la GSMA necessitem el hall 0", ha agregat. El directiu ha assegurat que les obres avancen "a molt bon ritme", però no estaran enllestides fins al 2027.

"En les edicions del 2025 i el 2026 haurem d'espavilar amb el que tenim, posar-hi imaginació i fer construccions temporals allà on puguem", ha apuntat Serrallonga. Aquest any, de fet, Fira de Barcelona ja ha fet una carpa a l'entrada principal del recinte de Gran Via per tal d'ampliar l'espai disponible per a validar les acreditacions. "Ens ha permès una gran fluïdesa", ha opinat en una atenció als mitjans de comunicació.

De cara a l'edició del Mobile de l'any vinent, Fira de Barcelona ha avançat que posarà a disposició de la GSMA, l'organitzadora del Mobile, també el recinte de Montjuïc. "Ho parlarem, no és descartable", ha dit Serrallonga. "Hem de veure què es pot millorar, què es pot fer diferent i quins espais hi ha per fer les coses d'una altra manera. Una de les opcions pot ser aquesta, però l'última paraula la té la GSMA", ha afirmat.

Després de tot, Serrallonga ha remarcat que "l'èxit" d'aquesta edició del MWC "és fruit d'una gran col·laboració entre molts actors" i ha anticipat que la xifra de creació de negoci vinculada al saló serà "probablement la més alta de la història". "Que això passi a Barcelona i al nostre país no és casualitat", ha apuntat.