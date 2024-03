Catalunya va liderar la creació d'ocupació a Espanya durant el mes de febrer. El mercat laboral català va guanyar 23.637 afiliats a la Seguretat Social i va tornar a flirtejar amb la simbòlica cota dels 3,7 milions de treballadors en actiu.

Febrer sol ser un mes de transició cap a una primavera explosiva pel que fa a contractacions. I si bé aquest febrer no ha estat el millor de la història per a Catalunya, sí que se situa lleugerament per sobre de la mitjana registrada durant l'última dècada. La proximitat aquest 2024 de la Setmana Santa, que cau del 24 al 31 de març, ha contribuït a accelerar i inflar els saldos positius d'ocupació.

Catalunya ha creat més feina que cap altra autonomia aquest febrer en termes absoluts, gairebé doblant l'aportació de l'altra locomotora econòmica de l'Estat: la Comunitat de Madrid (+12.648). El segon territori que més ocupació va generar va ser Andalusia (+18.325), si bé en termes relatius qui més va créixer laboralment van ser les Illes Balears (+3,2%).

Dins del territori català, en termes relatius, el que més dinamisme va mostrar va ser Girona (+1,1%), seguit per Tarragona (+0,8%), Barcelona (+0,6%) i Lleida (+0,3 %). Coincideix que Girona i Tarragona van ser les províncies que més feina van destruir el mes anterior i ara recuperen part d'aquest saldo perdut.