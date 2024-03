El Berguedà i l’Anoia, les comarques de Catalunya on l’atur és més femení

El Berguedà i l’Anoia són els dos territoris amb un major percentatge de dones sobre l’atur total de la comarca. El 61,49% de les persones sense feina registrades a les oficines de Treball al Berguedà són dones, mentre que en el cas de l’Anoia el percentatge és del 60,97%. La mitjana catalana, segons les dades corresponents al febrer de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, se situa en el 57,13. D’entre les comarques de la Catalunya central, només l’Alt Urgell, el Solsonès i el Bages, amb percentatges, respectivament, del 55,89%, el 56,37% i el 56,88% s’ubiquen per sota de la mitjana nacional. Al Moianès, el percentatge és del 57,93%, mentre que a la Cerdanya és del 59,91%. Només en una comarca del país, al Pallars Jussà, hi ha més homes que dones registrats a l’atur.

Segons les dades més recents de l’atur, a la Cerdanya és, del conjunt català, on més ha crescut l’atur femení en un any, el 8,58%. La resta de territoris de la Catalunya central també presenten una evolució més negativa de l’atur entre les dones. La mitjana catalana va ser, entre el març de l’any passat i el març d’enguany, d’una reducció de l’1,28%; en canvi, d’entre les comarques centrals, només al Bages s’ha reduït el percentatge de dones aturades, el 0,33%, però per sota de la mitjana nacional. A la resta, el nombre d’aturades ha augmentat: el 0,53% a l’Anoia; el 0,59% al Berguedà; l’1,12% al Solsonès; el 2,13% al Moianès; i el 2,68% a l’Alt Urgell.

D’altra banda, l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya són les comarques del territori central amb més igualtat de gènere des de la perspectiva del desenvolupament econòmic, segons un índex elaborat per la Diputació de Barcelona inclòs a l’eina d’anàlisi MesuraDEL. Aquest índex té en compte tres indicadors: el diferencial entre la taxa d’ocupació de les dones i la dels homes; el percentatge de dones registrades com a directives a les empreses actives del registre mercantil, i el grau de segregació per gènere que hi ha entre sectors d’activitat econòmica.

Segons aquesta eina, a l’Alt Urgell l’índex és de 48,76, al Berguedà de 47,61 i a la Cerdanya de 46,92. El Pallars Sobirà és la comarca amb una major igualtat, amb un índex del 62,3, mentre que el Solsonès s’hi situa gairebé a la cua, amb el 34,24. L’Anoia presenta un índex de 39,15; el Bages, de 41,87; i el Moianès, de 44,65.