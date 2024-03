Catalunya tanca el 2023 amb la sortida de 856 empreses i l'arribada de 696

Catalunya ha tancat el 2023 amb un saldo negatiu en trasllat de seus socials d'empreses, segons les dades que ha donat a conèixer el Col·legi de Registradors aquest dimecres. Al llarg de l'any, 856 companyies van decidir marxar del territori català i instal·lar-se en altres comunitats. En canvi, 696 van apostar per instal·lar la seva seu a Catalunya. En total, l'exercici s'ha acabat amb 160 empreses menys amb la seu social instal·lada en terres catalanes. Catalunya encapçala la llista de comunitats que tenen un saldo negatiu, per davant de Castella Lleó (-28) i Múrcia (-18). En canvi, Madrid presenta el balanç més positiu (+44), seguit de Galícia i Castella la Manxa (+37) i del País Valencià i Canàries (+35).

El nombre d'entrades va estar encapçalat per la Comunitat de Madrid, amb 1.667, que alhora també va liderar les sortides, amb 1.623. Catalunya es va situar en segon lloc quant a les arribades, amb 696, i les sortides, amb 856.

El Col·legi de Registradors també ha comunicat les dades de constitució de societats. A Catalunya, se'n van constituir 20.403, xifra que suposa un increment del 7,19%. Va ser la segona comunitat on se'n van crear més, per darrere la Comunitat de Madrid, amb 25.027, un 7,6% més que el 2022. A l'Estat es van crear empreses a un ritme un 8,8% per sobre de l'any passat, superant les 100.000 operacions per tercer any. La construcció i l'hostaleria van protagonitzar l'increment d'activitat més alt.

D'altra banda, les extincions inscrites l'any anterior interrompen la tendència a l'alça des del 2010, amb l'excepció del 2020 per la paralització de l'economia per la pandèmia. Així doncs, el 2023 es van registrar 33.020 extincions, un 11,3% menys. A Catalunya, se'n van extingir 6.621, un 11,2% menys. El territori de l'Estat on es van dissoldre més societats va ser la de Madrid, amb 8.606, seguida de Catalunya i Andalusia (3.967).

El 2023, es van registrar 3.939 concursos de creditors, un 24,8% menys que l'any anterior, acostant-se a valors similars que els del 2021. Les dades del 2021 i 2022 van ser especialment altes, notant-se l'efecte de la pandèmia. En aquest apartat, Catalunya va liderar les declaracions concursals, amb 1.002, seguida de la Comunitat de Madrid, amb 758; i el País Valencià, amb 697.