Els agents immobiliaris carreguen contra el topall al lloguer: "Ho veiem malament, és una mesura que no funciona"

Els agents immobiliaris han criticat amb vehemència l'entrada en vigor del topall al lloguer a 140 localitats catalanes. "Ho veiem malament o molt malament, és una mesura que no funciona. No hi haurà més oferta", ha afirmat el president del COAPI de Barcelona, Gerard Duelo. "La millor manera de destruir una ciutat, a part de bombardejar-la, és posar un topall als lloguers", ha etzibat Duelo.

"Nosaltres fa molt de temps, des del 2019, que ja vam alçar la veu dient que aquesta mesura no és la correcta. I el temps en donarà la raó", ha afegit el president de l'AIC, Vicenç Hernández. Els API han estrenat aquest dimarts un espai de 600 m2 al centre de Barcelona –al número 622 de la Gran Via- per assessorar la ciutadania sobre temes immobiliaris.