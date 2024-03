Sáenz de Santamaría crida a l'autosuficiència d'Espanya i la UE dins la geopolítica mundial actual

Va dir que se n'anava, se'n va anar, i diu que no tornarà, i sembla que no tornarà. Però l'exvicepresidenta del Govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, plenament dedicada ara a l'advocacia a Cuatrecasas, continua sent una veu autoritzada per parlar de política estatal i internacional. Així ho ha demostrat aquest dimecres al fòrum ADEA, organitzat a Saragossa, amb un intens anàlisi de la geopolítica mundial i amb la ferma convicció que l'autosuficiència d'Espanya i de la Unió Europea poden marcar el seu paper en el desenvolupament mundial dels propers anys.

"La geopolítica és la gran preocupació dels empresaris avui en dia", ha iniciat Sáenz de Santamaría, que ha assegurat que ara ara mateix es viu "un canvi d'era", fomentat per "l'impacte massiu de la Intel·ligència Artificial" i per "un món multipolar, marcat amb la batalla clàssica entre la potència que hi havia i la que emergeix". En aquestes postures ha col·locat els Estats Units i la Xina, mentre que de Rússia ha assenyalat que “no és potència econòmica ni militar, però pensa com un imperi i actua com un servei secret”. D'aquí ve el seu perill, en una confrontació global "que recorda la Guerra Freda".

L'escenari d'aquest 2024 no s'entén sense el 2020 en què el coronavirus va canviar per sempre la nostra manera d'entendre el món. "La pandèmia va fer que tothom s'adonés del despertar d'un problema: la ruptura de la cadena de subministraments", ha assenyalat l'exvicepresidenta, que ha mantingut que després d'aquesta crisi "els estats són més conscients a l'hora d'assegurar aquests subministraments" i controlen millor les relacions amb els països amics”. Tot això lligat al concepte de seguretat, "en tots els aspectes", que també es desenvolupa amb aquestes aliances cada cop més fortes, sobretot amb arrels geogràfiques. Des de la pandèmia, els estats són "més intervencionistes i proteccionistes", i això es nota, segons Sáenz de Santamaría, en "una regulació més gran i amb més presència d'Agències Públiques". "La Unió Europea és avui una potència sobretot reguladora però els estats han d'entendre que la regulació cotitza a borsa", ha manifestat l'exdiputada del PP, que també ha assenyalat que les inversions arribades de països estrangers són "poder tou, capaç de dirigir el rumb d?indústries o sectors".

Per dur a terme aquestes mesures, i lluny de fiar-ho tot a les previsions econòmiques per als propers temps, Sáenz de Santamaría ha fet una crida a "acostumar-se a gestionar la inestabilitat i tenir sempre un pla B". "Cal planificar des de la tendència però sense oblidar possibles alternatives", ha destacat, sol·licitant als governants la necessitat de "consens per fer polítiques i per generar un projecte de país que perduri en el temps". Per a l'exvicepresidenta, unes accions que només es poden fer des de "la moderació i la gestió".

Més gestió i menys política

"La gestió és molt important i més en un moment en què el diàleg polític no interessa els joves". Taxant, Sáenz de Santamaría ha reclamat en aquest projecte de país "polítics que treguin la gestió endavant per sobre dels missatges, i que siguin caoaces de mostrar les prioritats i els elements per assolir-les". En aquesta coctelera -expressió molt utilitzada per l'expolítica- hi caben "la política fiscal, el pressupost i la regulació, tot dirigit cap als objectius posats". On no s'ha fet bé? "Crec que la transformació de l'economia amb els fons europeus no ha estat bona", ha criticat.

Des de fora del cercle mediàtic, Sáenz de Santamaría ha considerat que des de la crisi del 2008 hi ha hagut "diversos naixements de populisme polític que són pura demagògia", i creu que això ha portat a "un deteriorament continu de la confiança que el ciutadà té a les institucions ia la democràcia". Per a l'antiga mà dreta de Mariano Rajoy, la democràcia "no és només responsabilitat dels polítics sinó de tota la societat", i ha assegurat que avui dia "està en joc l'únic règim viable i respectable". "Estats com Rússia busquen soscavar les democràcies occidentals per demostrar que tenen la mateixa legitimitat", ha advertit Sáenz de Santamaría, que veu en "aquest clima de desconfiança" un filó perquè s'alteri la situació.

Com a reptes per evitar que la perspectiva mundial es descontroli en excés, Sáenz de Santamaría ha citat "la regulació de la Intel·ligència Artificual, la transició energètica i la gestió del talent", tots ells marcats per infinites variables que dibuixen el mapa polític internacional a la actualitat. "Hem de ser més flexibles i educar els joves en la flexibilitat, perquè aquesta generació serà la que menys utilitzi els coneixements apresos a la universitat", ha concretat l'exvicepresidenta.

En un futur a curt termini marcat per les nombroses eleccions de llarg a llarg del planeta, l'exvicepresidenta del Govern d'Espanya ha advertit que "la decisió dels ciutadans nord-americans pot marcar la salut de la democràcia" i ha desitjat que els Estats Units es mantinguin amb força al mapa internacional, "perquè Rússia ja ha dit que la seva guerra és contra els valors occidentals". Sobre la demografia, actor que afecta més la política del que es pensa segons Sáenz de Santamaría, es veu com la Unió Europea "necessitarà immigració, per la qual cosa cal plantejar una política comuna i intel·ligent en aquest aspecte".