Hisenda preveu ingressar 4.544 milions a Catalunya amb la campanya de la renda d'enguany, un 18,4% més

L'Agència Tributària ha obert aquest dimecres el termini per presentar per internet la declaració de la renda del 2023. Enguany, Hisenda preveu ingressar a Catalunya 4.544 milions d'euros, dada que suposa un increment del 18,4% en comparació amb l'any passat. Tot i això, s'espera fer devolucions per un import de 1.790 milions, un 2,8% menys que el 2022.

Tal com han explicat els responsables de la campanya, entre les novetats hi ha l'increment del llindar per sota del qual no cal fer declaració, que passa dels 14.000 als 15.000 euros anuals. També s'apliquen noves deduccions del 15% per la compra de vehicles elèctrics o per la instal·lació de punts de recàrrega.