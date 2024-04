Grifols admet un deute superior en 1.100 milions al que havia declarat

Grifols va remetre ahir tots els canvis que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) havia exigit a la companyia després de la seva investigació. Un dels aspectes fonamentals és que la companyia reconeix ara que el seu endeutament el 2023 és superior en més de 1.100 milions d’euros a l’admès inicialment i que havien situat en uns 9.400 milions. Concretament, Grifols, en la presentació del compte de resultats, afirmava que, "excloent-ne l’impacte de la NIIF 16, el deute financer net és de 9.420 milions".

Ocultar l’endeutament és un dels aspectes denunciats pel fons baixista Gotham, que el 9 de gener va publicar un informe demolidor en el qual acusava la multinacional catalana de maquillar els comptes. Aquest informe va provocar una caiguda a les accions de Grifols en borsa, que avui dia perden més d’un 40% des de començament d’any en l’Ibex. Segons la informació remesa ara per Grifols a la CNMV, el deute net segons balanç al tancament del 2023 és de 10.527 milions, davant els 9.400 milions que admetia en els anteriors comptes que va presentar. La ràtio d’endeutament, que en els comptes anteriors, segons Grifols, era de 6 vegades (Gotham assegurava que podia ser de 10 o 12 vegades), ascendeix ara fins a les 8,4 vegades.

En aquesta mateixa línia, l’informe admet que l’ebitda consolidat de Grifols és en realitat de 1.251 milions el 2023, enfront els 1.484 milions que havia anunciat en la presentació dels comptes, és a dir, 233 milions menys.

La CNMV va afirmar que en les investigacions sobre Grifols "no s’han identificat errors significatius" dels estats financers i que tampoc va trobar evidències "que permetin concloure que l’endeutament financer reflectit per Grifols en els seus estats financers anuals consolidats no es correspon amb la realitat".

"Deficiències rellevants"

De fet, va ressaltar que no veia necessari reformular els comptes de la multinacional catalana. No obstant, la CNMV va assenyalar unes quantes "deficiències rellevants" en la consolidació de la firma, sobretot en la presentació de l’ebitda, així com en la ràtio deute/ebitda. La CNMV va explicar que considerava significatives les deficiències "en la mesura que han dificultat en alguns exercicis la capacitat dels inversors d’entendre adequadament la situació financera, resultats i fluxos d’efectiu" de l’empresa.

L’informe remès ahir per Grifols a la CNMV, de set pàgines, és en realitat un sonor mea culpa de l’empresa, que utilitza nou vegades el verb comprometre per afirmar que canviarà totes les pràctiques que la Comissió li va retreure.