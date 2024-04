La Fundació Lacetània premia els millors treballs de batxillerat i FP

La Fundació Lacetània ha guardonat un any més els millors treballs de batxillerat i cicles formatius dels centres educatius que en formen part. En total, han estat 13 premis que han reconegut projectes d’àmbits tan diversos com els videojocs, el disseny gràfic, la indústria o el turisme. L’acte d’entrega dels guardons ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la sala d’actes de la UPC Manresa amb la participació de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, la presidenta de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs, els nois i noies guardonats i les seves famílies i professorat. A l’inici de l’acte s'han lliurat els reconeixements a les empreses col·laboradores de la Fundació. Enguany han estat per a la Perruqueria De Seda, Framun, les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, Control Grup i Cucharrera Quads.

Durant la seva intervenció, la presidenta de la Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, ha afirmat que aquests premis «posen de manifest el talent jove que tenim a la nostra comarca». L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, per la seva banda, ha destacat que els guardons «posen de relleu tot el que es cou als centres educatius del territori».

Els premis s’han repartit en diferents categories amb l’objectiu que els diferents treballs presentats fossin avaluats al costat d’altres de la seva mateixa tipologia. En el cas de batxillerat, s’ha dividit entre àmbit científic-tecnològic i social-humanístic. Pel que fa als cicles formatius, en sector serveis i industrial. També s’han lliurat dos premis de creació més recent: el TIC Bages, que es va estrenar l’any passat per centrar-se en projectes de l’àmbit de les TIC; i el CTEM Dona, que arriba a la tercera edició amb l’objectiu de reconèixer treballs d’àmbit científic i tecnològic elaborats per noies.

Els treballs guanyadors

En l’àmbit científico-tecnològic de Batxillerat, el guanyador ha estat «Creació des de zero d’un videojoc amb un Real Engine 4», de Pau Gibert Acarreta, alumne de l’institut Lacetània. El treball ha consistit en el desenvolupament d’un vídeojoc a partir de l’aprentatge del funcionament d’aquest programa. En l’àmbit social-humanístic, el premi ha estat per a «Perspectives viables de recuperació del barri antic de Manresa», de Jana Llussà Casal, alumna de l’institut Lluís de Peguera. El projecte fa una diagnosi de la situació del Centre Històric de Manresa, analitza l’efecte que han tingut les diferents accions que s’han portat a terme per revitalitzar-lo i fa una proposta d’intervenció, sempre des de la crítica constructiva. Com a finalista va ser distingit «El judaisme a través de la pantalla», de Judit Budia Prunés, alumna de l’institut Lacetània. A partir de la sèrie «Unorthodox» de Netflix, l’alumna fa una recerca per veure si allò que es mostra a la ficció es correspon amb la realitat d’aquesta comunitat religiosa.

En l’apartat de Cicles Formatius de Grau Mitjà del sector serveis, el premi ha estat per a «Everyhost», de Samuel Hernan Moreno, alumne de l’institut Lacetània. El treball ha consistit en la creació d’una empresa d’allotjament web al núvol. El finalista ha estat «MCM Entertainment», de Marc Merino, alumne de l’Escola d’Art de Manresa. L’alumne, apassionat de la música K-pop, ha creat la imatge corporativa d’una empresa dedicada a la producció d’aquest estil de música.

En el bloc de Cicles Formatius de Grau Mitjà del sector industrial, el guanyador ha estat «Construcció d’estelladora hidràulica», de Xavier Gutiérrez, alumne de l’institut Llobregat, que ha dissenyat, construït i instal·lat una màquina estelladora de fusta. El finalista ha estat «Estada dual a l’empresa», de Sami Benali Rahmani, alumne de l’institut Mig Món. L’objectiu del treball és explicar, des de la perspectiva de l’alumne, l’estada de les pràctiques del cicle formatiu en modalitat dual. També es fa una valoració personal de les competències adquirides durant aquestes pràctiques.

En l’apartat de Cicles Formatius de Grau Superior del sector serveis, el guanyador ha estat «In Real Life, el turisme virtual», de Raquel Gonzàlez Murillo, alumna de l’institut Guillem Catà. El projecte desenvolupa una nova forma de turisme a través de l’anomenat IRL (retransmissions en directe mitjançant plataformes d’streaming). La idea es concreta en una sèrie de tours que volen mostrar la importància històrica i cultural de la batalla de l’Ebre. Per la seva banda, el finalista ha estat «Connexions artístiques», d’Anna Vila, alumna de l’institut Guillem Catà. El treball consisteix en la creació d’un espai artístic amb finalitat terapèutica i de cohesió social, adreçat a persones amb problemes de salut mental i addiccions.

En el bloc de Cicles Formatius de Grau Superior del sector industrial, el guanyador ha estat «Pick and place amb tracking de conveyor i visió artificial», de Rubén Martos Gutiérrez i Jordi Gonzàlez Moliné, alumnes de l’institut Lacetània, que es van plantejar el repte de fer un seguiment d’una cinta transportadora amb inserció de visió artificial i gestionar l’aturada del robot per mitjà d’un bolet d’emergència.

El premi TIC Bages ha estat per a «ScreenlessCats», de Joel Ferrer Riera i Jan Pérez Guitart, de l’institut Castellet. El treball consisteix en el desenvolupament d’una aplicació mòbil per ajudar a les persones a controlar i reduir l’ús d’aquest dispositiu. El finalista ha estat «Gymbikes», de Marc Ibañez Tapias, Marc Torres Arevalo i Eric Roca Herrera, alumnes del Lacetània. El projecte s’ha centrat en la creació d’una botiga en línia de productes de fitness, material esportiu i bicicletes.

Finalment, el premi CTEMDona l’ha rebut «Dune: transformar un planeta desèrtic i fictici», d’Aya Maarad Berrabah, alumna de l’institut Quercus. L’objectiu del treball ha estat analitzar la plausabilitat de les idees de la novel·la de ciència-ficció «Dune» per transformar un planeta fictici àrid però habitable a partir de mètodes sostenibles.

