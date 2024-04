La igualadina TEM inverteix tres milions en una nova marca de mecatrònica

L’empresa igualadina TEM presenta avui a la fira barcelonina Advanced Factories la marca MSG, que neix, assegura l’empresa, «com la primera solució mecatrònica d’origen espanyol», amb l’objectiu, continua, «de transformar el panorama industrial després d’una inversió inicial de més de 3 milions d’euros». L’empresa ho qualifica de «fita sense precedents per a la indústria de maquinària a la península ibèrica». A més, la marca planeja expandir-se ràpidament, i provocar un augment de la plantilla de 15 a 50 treballadors en tan sols un any, segons ha explicat l’empresa en una nota.

La nova firma, de l’empresa anoienca TEM (Transmisiones Electromecanicas. S.L) fa el seu debut avui a la fira Advanced Factories situada a la Fira Barcelona, on ocupa l’estand D500. TEM és una empresa que va néixer l’any 1998, amb l’objectiu d’oferir als seus clients les solucions amb els nivells més alts de competitivitat, servei, tècnica i qualitat.

Sota la direcció de Pere Caro, General Manager de TEM amb més de 25 anys d’experiència al sector, MSG sorgeix per «abordar les creixents necessitats del mercat i per oferir solucions innovadores en un moment en què la manca d’abastament per part de multinacionals ha generat inseguretat i desconfiança a moltes empreses del sector», afirma l’empresa.

«Reconeixem i valorem la dedicació dels fabricants a l’estat i Portugal, aquells que treballen incansablement per perfeccionar cada detall de les seves creacions. Entenem que el seu temps és valuós i que cada pas compta pel camí cap a les seves metes. A MSG estem compromesos a ser el seu aliat més fiable», afirma Caro en la nota.

De la mateixa manera, Caro pretén que els fabricants segueixin sent competitius. «El client ideal de MSG és una empresa de fabricació de maquinària ubicada a Espanya i Portugal, en una primera fase, i expandir-se fora en un futur, sent conscients que competirem amb grans multinacionals. Cerquem un enfocament en innovació, qualitat i atenció al client. Les empreses busquen solucions assequibles i fiables que els permetin mantenir la competitivitat en un mercat cada cop més exigent».

L’aposta per la qualitat és «clara», diu l’empresa. Amb estàndards «comparables a l’excel·lència alemanya», MSG es «compromet a omplir el buit al mercat nacional amb tecnologia pròpia i un gran servei al client». «MSG vol ser el millor soci per a tots els fabricants de maquinària al sud d’europa. Som aquí per recolzar cada fase del procés creatiu i ser part de la història d’èxit» de les empreses, assenyala Pere Caro.

A més, MSG vol reforçar «el compromís amb el talent local» tot establint col·laboracions estratègiques amb la Universitat.

La marca es presenta com a «solució mecatrònica». Es tracta de sistemes digitals que recullen senyals, les processen i emeten una resposta per mitjà d’actuadors, generant moviments o accions sobre el sistema en què s’ha d’actuar. A TEM participen en la selecció, lliurament, disseny, fabricació, muntatge i reparació de motorreductors, reductors de velocitat, variadors de freqüència i altres sistemes d’accionament.