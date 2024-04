El Govern espera que l’economia catalana creixi un 2,1% aquest any, tres dècimes més del previst fins ara

El Govern preveu que l’economia catalana creixi un 2,1% aquest any, tres dècimes més del projectat inicialment, impulsada pel consum de les llars i l’aportació de la demanda externa. Les noves projeccions macroeconòmiques publicades aquest dijous pel departament d’Economia i Hisenda apunten a la creació d’uns 53.500 nous llocs de feina durant aquest any, i situen la taxa d’atur en el 9%, el nivell més baix des del 2008. Així mateix, l’Executiu preveu que el creixement es mantingui també el 2025 en el 2,1%, amb una lleugera moderació de la creació d’ocupació, amb la creació de 43.500 llocs de treball i un atur del 8,9%.

Les noves estimacions d’Economia i Hisenda milloren les que preveien els pressupostos fallits del 2024, que era un creixement de l’1,8%. Amb tot, el creixement per aquest any és cinc dècimes menor que el del 2023, que es va tancar en el 2,6%.

La previsió d’un creixement del 2,1% permetrà situar el PIB per sobre dels 300.000 milions d’euros per primera vegada. L’impuls a l’economia el faran tant la demanda interna (1,6 punts) com l’externa (0,4 punts), però amb una contribució especialment important del consum de les llars, que pujarà fins al 2,5% pel dinamisme de l’ocupació, l’augment de salaris i la contenció de la inflació.

En canvi, les previsions del Govern apunten a una moderació del consum públic fins a l’1,4%, ja que enguany es reactivaran les normes fiscals europees que obliguen a controlar el dèficit de les administracions públiques.

D’acord amb els pronòstics d’Economia, les exportacions creixerien un 1,7% i les importacions ho farien en un 1,2%.

Les previsions laborals apunten a una creació d’ocupació més suau que el 2023, amb un augment de l’1,5% i 53.500 feines noves, amb l’atur en el 9%, el nivell més baix des del 2008.

De cara al 2025, el Govern també preveu un augment del PIB del 2,1%, amb una acceleració d’una dècima de la demanada interna (1,7%). El consum de les llars es moderarà fins a l’1,7%, mentre que es mantindrà el consum públic (1,5%). Per la seva banda, el pronòstic és que la demanada externa aporti el 2025 0,4 punts, amb unes exportacions i importacions a l’alça, en un 3,1% i un 2,8%, respectivament.

Finalment, pel que fa a l’ocupació, el pronòstic del Govern per al 2025 és que es moderi tres dècimes fins a l’1,2%, amb la creació de 43.500 nous llocs de feina i una reducció lleugera de l’atur fins al 8,9%.