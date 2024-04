BBVA finança comunitats per millorar l’eficiència dels habitatges

BBVA ha posat en marxa un simulador al seu web per tal que les comunitats de propietaris puguin calcular la quota del préstec que serviria per millorar l’eficiència energètica dels habitatges i les zones comunes. Si és una operació sostenible, el banc ofereix finançament a un tipus d’interès reduït. En cas que no ho sigui, el banc també ofereix finançament. Els clients comptaran amb gestors especialitzats que assessoren en tot moment i que explicaran totes les subvencions possibles a Catalunya a què es poden acollir, que podrien suposar fins a un estalvi del 80%.

Una diferència important en el cas de comunitats de propietaris respecte als habitatges unifamiliars, és que els projectes a emprendre solen ser integrals, és a dir que sumen múltiples solucions, mentre que els habitatges particulars solen anar implementant mesures a poc a poc. L’execució de la reforma integral resulta més complexa no només per la dimensió, sinó també per un factor molt important, el consens de tots els veïns. Per a aquest tipus de projectes, el banc ofereix finançament amb una devolució fins a 12 anys.

Per tal de fomentar i avançar en la rehabilitació energètica del parc d’habitatges espanyol, BBVA compta amb una xarxa específica per atendre les necessitats concretes de les comunitats de propietaris. Mark Eaves, director de Finançament de Comunitats de Propietaris de BBVA a Espanya, afirma que l’objectiu és «facilitar i acompanyar per dur a terme les obres, que en la gran majoria de casos, resulten complicades d’emprendre perquè per la seva envergadura requereixen d’una gran inversió». Sense el finançament necessari, «aquesta transició seria molt més lenta en temps i en molts casos no seria possible», afegeix.

A més de la intenció de complir la norma i contribuir així a l’objectiu de la descarbonització de l’economia, Eaves destaca tres raons principals per apostar per la rehabilitació: «l’estalvi econòmic; el guany en confort a la llar i en qualitat de vida; i que totes les mesures que s’apliquin donaran més valor als nostres habitatges».