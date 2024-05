El sindicalisme reclama “menys jornada laboral i millors salaris” en un Primer de Maig marcat pel 12-M

Milers de persones s’han manifestat aquest 1 de maig pel centre de Barcelona convocades per CCOO i UGT sota el lema ‘Per la plena ocupació, menys jornada laboral i millors salaris’ La marxa està marcada per la campanya del 12-M, i de fet, els sindicats demanen aprofitar les eleccions per assolir un govern d’esquerres a Catalunya que pugui governar “amb solvència” i garanteixi la continuïtat de les mesures progressistes en marxa. A la mobilització hi han acudit polítics com el president i candidat d’ERC Pere Aragonès, el candidat socialista Salvador Illa, la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, consellers com Roger Torrent i Ester Capella, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o el diputat de Junts al Congrés, Eduard Pujol.

Durant la marxa, amb 5.000 manifestants segons la Guàrdia Urbana i 10.000 segons els sindicats, s’han sentit crits i càntics i s’han vist pancartes i cartells contra la precarietat laboral i a favor de la lluita obrera i de Palestina. Els manifestants han sortit de la plaça Urquinaona i han baixat per la Via Laietana fins a la plaça Antoni Maura, just davant de la seu de la patronal Foment del Treball, escurçant el tradicional recorregut a causa de les obres d’aquesta avinguda.

Des de l’escenari al final del recorregut, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, i el d’UGT, Camil Ros, han fet una crida als treballadors catalans a votar formacions d’esquerres tant a les eleccions catalanes com europees i fer un cordó sanitari a l’extrema dreta, tant europea, com espanyola i catalana. “Allà on governa, com a Ripoll, es viu pitjor que abans”, ha dit Ros. En aquest sentit han alertat que cal combatre el “feixisme” amb “més democràcia, menys fronteres i més feminisme”.

S’han preguntat què hauria passat durant la crisi de la covid amb la compra centralitzada de vacunes o els ajuts Next Generation si al Parlament europeu haguessin estat majoria la dreta i la ultradreta.

Pel que fa a Catalunya, han apostat per la reindustrialització, com ha passat amb les noves inversions a Seat i a l’antiga Nissan, i per millorar les condicions dels treballadors. Així, consideren que l’atenció a les cures, a causa de l’envelliment de la població, és un dels pilars de l’estat del benestar que cal reforçar i que pot donar ocupació a molts treballadors. A més, les noves tecnologies i la intel·ligència artificial haurien de servir, segons Ros, per augmentar la productivitat i permetre reduir la jornada laboral, no pas per incrementar la precarietat.

Pacheco també ha reclamat més inversió pública en habitatge i acabar amb l’especulació i els pisos turístics, que dificulten l’accés a l’habitatge de la gent gran i els joves.

També s’han solidaritzat amb les víctimes de les guerres d’Ucraïna i Palestina, i han reclamat desistir de la política “bel·licista” que s’ha instal·lat a l’àmbit internacional.

Els líders dels dos sindicats majoritaris del país han reivindicar la seva funció. Han recordat que sumen uns 250.000 afiliats i 50.000 delegats sindicals i que en les eleccions sindicals han obtingut conjuntament un 75% dels vots. En aquest sentit han tret pit del “camí gradual” i les fites aconseguides en els últims temps, com l’augment dels contractes indefinits i del salari mínim interprofessional, la revalorització de les pensions o l’increment salarial per sobre de l’IPC. No obstant, asseguren que no deixaran de lluitar per incrementar el salari mínim a Catalunya fins a uns 1.400 euros, reduir la jornada laboral a 4 dies i 32 hores.

Ros ha dit que quan els diguin que alguna fita és impossible els recordaran això aconseguit fins ara, i ha reivindicat que el segon gran acord de la legislatura espanyola després de l’amnistia ha de ser el de la jornada laboral de 37,5 hores setmanals.

Ros també ha tingut un record pels treballadors accidentats i morts a la feina, i en especial per a la Núria, la cuinera de la presó de Mas d’Enric morta a mans d’un intern el març passat.