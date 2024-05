Franch Martí Interiosme de Sallent tancarà les portes a finals de juny

L’establiment Franch Martí Interiorisme de Sallent tancarà les seves portes al públic el pròxim 29 de juny. Així ho ha comunicat el seu propietari, Pere Franch, que després de 44 anys al servei dels clients de la regió central es jubilarà i deixa sense continuïtat el negoci familiar.

L’actual botiga, ubicada al carrer de l’Estació del municipi bagenc, va néixer el 1980, però els seus orígens es remunten a una fàbrica de mobles que era del pare de Pere Franch. Arran d’un incendi que va afectar l’antiga fàbrica va sorgir l’establiment que des de llavors s’ha anat adaptant a les tendències del moment. Així, amb el pas dels anys, l’activitat d’aquesta empresa familiar s’ha centrat en la venda de mobles i en el disseny d’interiors.

«És una cosa molt personal i particular. Anar a casa d’un client i assessorar-lo per trobar un encaix entre els seus interessos i les meves idees de disseny és quelcom que poca gent pot oferir», explica Franch sobre les raons de no voler traspassar el negoci familiar. «A la gent els sap greu que em jubili, però em feliciten per la feina que he fet i em desitgen el millor. Quan els clients et coneixen i fas la feina bé, es nota. Estaven acostumats a la meva manera de fer i d’ençà del meu anunci de jubilació m’han sol·licitat més vegades», afirma.

A més, cap de les tres filles del propietari vol continuar la feina a la botiga. «Totes tres estan molt ben situades. Una fa classes de màster de traducció i interpretació a universitats, una altra ha estat a Milà treballant a la central de Vodafone i ara a una empresa de ciberatacs informàtics, mentre que la tercera és cap de zona de l’empresa Vileda», detalla el propietari del negoci.

Franch esgrimeix el motiu principal pel qual les seves filles no han volgut continuar amb el negoci familiar. «Ser autònom és molt complicat i les meves filles ho saben des que són petites. Hi havia molts dies que no les podia anar a veure a jugar a bàsquet. Elles són molt treballadores, però tenir un negoci amb pocs empleats és esclau perquè sempre hi has de ser i tens poc temps per gaudir de la vida».

L’amo de Franch Martí, al llarg d’aquestes més de quatre dècades, ha aconseguit fer-se un lloc destacat en l’interiorisme i venda de mobiliari a la Catalunya central. On feien més facturació, però, assenyala Franch, era a Sant Cugat i Sant Quirze del Vallès, mentre que a Sallent no arribava al 10% del total facturat.

Amb 1.500 clients, 4.000 projectes, 40 fabricants i 160 catàlegs la botiga ha fet un gran negoci, i en les crisis «jo continuava venent», apunta el propietari. De fet, Franch va ser pioner a presentar projectes en 3D, tot i que reconeix que ara el món del moble ha canviat molt. «Ara els joves compren quatre coses senzilles i ja està. No ho fan tot a mida».

Davant l’anunci de tancament de la botiga, Franch ha anat de cara al gra per liquidar les existències del local. A la primera quinzena de març va vendre el 80% del mobiliari disponible. Actualment, només li resta el 5% de l’estoc i són objectes més petits que van per separat. Si abans d’abaixar la persiana encara li sobra algun moble se n’encarregarà el nou llogater del local, que l’adquirirà el mes de setembre.