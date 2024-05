Calviño preveu que el BEI incrementi la inversió en defensa la segona meitat de l'any

La presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Nadia Calviño, preveu que la institució incrementi la inversió en defensa la segona meitat de l'any a conseqüència de la relaxació de les regles aprovada per destinar més diners a la indústria de la defensa i la seguretat. En una intervenció al Nova Economia Fòrum a Brussel·les, Calviño ha dit que encara és "prematur" calcular quin serà l'increment i ha dit que el BEI està "determinat a ser àgil i ràpid" per desplegar els 6.000 milions d'euros del seu programa de seguretat.

El BEI va aprovar la setmana passada actualitzar la definició dels béns i infraestructures que es consideren d'ús civil i militar per ser finançades. Es tracta d'una rebaixa dels requisits per facilitar el finançament de la indústria comunitària de la defensa. Amb aquesta reforma, plantejada per Calviño en un pla d'acció, la presidenta del BEI ha defensat que es podrà accelerar el desplegament dels 6.000 milions d'euros del programa de seguretat.

Calviño ha defensat que la UE sigui "líder" en la transició verda, així com en les tecnologies netes. "Hem de preservar el lideratge en la transició verda", ha dit, tot subratllant que ha de continuar sent de les principals "prioritats" del club comunitari. En aquest sentit, ha reivindicat que la inversió verda també és clau per garantir la seguretat europea.

Davant la possible relaxació de l'ambició verda de la UE, Calviño ha defensat que la pròxima presidència de la Comissió Europea ha de seguir posant la transició ecològica com a prioritat a l'agenda.