Caves Bohigas, Dorsan, Meritem i Innovapack, Premis UEA 2024

Les empreses Caves Bohigas, Dorsan, Meritem i Innovapack van ser les guanyadores de la 24a Nit Empresarial UEA, l’acte empresarial de referència a l’Anoia. Sis-cents empresaris i empresàries, autoritats, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, patronals, organitzacions territorials, sindicats, entitats, agents socioeconòmics i professionals van omplir la nova nau industrial de Tranvisa -ubicada al polígon Plans de la Tossa de Santa Margarida de Montbui.

La Junta Directiva de l’entitat va proposar tres empreses finalistes per a cada categoria (Trajectòria Empresarial, Capacitat Emprenedora, Empresa Innovadora i Compromís Social), i van ser els associats de la UEA, els que, mitjançant una votació oberta i participativa, van escollir els guardonats de la Nit.

En aquest sentit, les empreses nominades a la Trajectòria Empresarial van ser: Caves Bohigas, Codina Metal i Maquinària Agrícola Solà. La primera d’aquestes va ser la guardonada en la categoria. Caves Bohigas és un celler familiar, amb més de vuit segles d’història elaborant caves i vins d’alta qualitat, reconeguts i premiats, i amb presència arreu del món. L’empresa distribueix el 80% de la producció que fa a l’Anoia.

Les empreses nominades a la Capacitat Emprenedora van ser Papers Catalunya, Tallers Bascompte i Dorsan, que va ser la premiada. Es tracta d’una empresa especialitzada en la filtració de líquids, creada l’any 2013. La seva línia de productes i filtres industrials s’orienta a cobrir les necessitats de filtració al laboratori i els processos industrials. Disposa de centres de producció a Alemanya, Espanya, França, Índia i Mèxic per tal de cobrir els mercats europeus, asiàtics i sud-americans.

D’altra banda, les empreses nominades al Premi UEA 2024 a l’Empresa Innovadora van ser Àuria Perfumes & Cosmetics, Cargols de Cal Jep i Meritem. Meritem es va endur el guardó per ser una empresa anoienca nascuda l’any 1992 que donava resposta a la gran demanda del sector de la restauració d’aquell moment: poder servir un plat de paella per més petita que fos la cuina, tot democratitzant-la i servint-la per tot el món. L’empresa disposa d’equip propi de qualitat i I+D.

Finalment, el Premi UEA 2024 al Compromís Social, es van nominar les empreses Igualadina de Depuració i Recuperació S.L. (IDR), Innovapack i Somiatruites. Innovapack va ser la guanyadora. És una empresa dedicada al packaging per a diferents sectors, especialitzada en l’ús de materials sostenibles. Són pioners en el món de la fabricació d’envasos de cartró amb base de polpa de canya de sucre, un residu fins ara desaprofitat i d’envàs 100% compostable.

Durant la nit, van homenatjar-se vint-i-una empreses que enguany celebren aniversari.