L'empresa bagenca EVila Projectes obre una nova seu a la ciutat mexicana de Cholula

L’empresa bagenca EVila Projects, especialitzada en solucions amb rajos infrarojos i ultraviolats pràcticament a mida per a la indústria, ha inaugurat la seva nova seu a la ciutat mexicana de Cholula, a l’estat de Puebla. L’empresa hi ha traslladat les instal·lacions que ja tenia operatives, des del 2018, a San Martin Texmelucan, també a Puebla.

EVila ha viatjat a Mèxic en una missió comercial organitzada per Acció, en què han participat quinze empreses catalanes ja amb implantació al país. Durant el viatge, la bagenca ha pogut participar en «reunions molt interessants amb membres del Govern de l’estat de Guanajuato, que han ofert facilitats per implantar-se al seu territori, atès el seu espectacular creixement econòmic», explica Eugènia Vila, fundadora i directora general de l’empresa.

EVila va poder participar al Summit de Querétaro (International Automotive Industry), dins el pavelló Catalunya organitzat per Acció, esdeveniment pel qual van passar unes 12.000 persones, segons explica l’empresa. A la fira hi havia «tots els grans compradors de la indústria de l’automòbil», explica Vila. La bagenca ja ha pogut formalitzar projectes «que ens permetran créixer tan aquí, on fabriquem els equips, com a la nostra oficina a Mèxic». El resultat del viatge, diu Vila, «ha estat francament positiu».

En una segona etapa del viatge, l’empresa va participar en un seminari de tecnologia infraroja, en què prenien part cinquanta empreses. Segons la directora d’Acció a Mèxic, Gabriela Gándara, aquesta missió «augmentarà sens dubte la presència de les empreses catalanes» en aquest país.

Subscriu-te per seguir llegint