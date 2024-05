El Parc Tecnològic de Manresa ja té la llum verda per començar les obres

La Junta General del Consorci Urbanístic de l’Agulla ha tancat aquest divendres al migdia, reunida a l’ajuntament de Sant Fruitós, el darrer tràmit administratiu per deixar via lliure a les obres que han de desenvolupar, ara sí, el conjunt del Parc Tecnològic de Manresa. L’ens, que reuneix representants dels grups polítics dels Ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós, ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització i el de reparcel·lació (el repartiment de les despeses d’urbanització). Ara, la Junta de Compensació del parc, que aplega els propietaris del terrenys (La Canterana, la patrimonial de Tous; l’Incasòl; l’Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa) ha de reunir-se per decidir l’empresa adjudicatària de les obres, que tenen un pressupost de 3.586.744,30 euros (IVA inclòs). I ja podran entrar-hi les màquines. En un parell de mesos, pronostica la junta.

El que havia de ser la cirereta del pastís tecnològic de la Catalunya central quan va ser dissenyat, el 2005, ha patit nombrosos entrebancs, provocats per la crisi del 2008, que va fer miques els plans inicials, i un llarguíssim procés burocràtic. El 2013, inaugurat l’edifici d’Eurecat, el projecte va quedar aturat. El promotor privat del parc, Projectes Territorials del Bages, va fer figa. El 2014, l’Ajuntament de Manresa va plantejar una rebaixa dels requisits tecnològics del projecte, atès que no hi havia demanda d’empreses amb una quota de R+D que en satisfessin les exigències inicials i que estiguessin disposades a apostar-hi.

En tots aquests anys, només s’han aixecat dos dels edificis previstos: el d’Eurecat Manresa (en mans del Consorci de l’Agulla) i l’Impuls (de propietat de l’Ajuntament de Manresa), que acull UVE Solutions i els serveis territorials Catalunya de CaixaBank. En conjunt, el projecte preveu una ocupació de 47.000 m2 de superfície i 67.000 m2 de sostre edificat. Fins ara, el Parc acull activitat en una superfície de prop de 6.000 m2 i 8.000 m2 de sostre edificat.

Queda per desenvolupar el gruix del parc, el 54% del qual és de La Canterana. L’Incasòl en té el 30%; l’Ajuntament de Manresa, el 13%; i Aigües de Manresa, el 3%.

A la reunió han assistit tots els grups municipals de Manresa amb representació al Consorci, tret de Fem i del Front Nacional, que han excusat la seva presència, i tots els de l’Ajuntament de Sant Fruitós, tret d’ERC, que també ha excusat l'assistència. Els dos projectes s'han aprovat per unanimitat.

Alcaldes satisfets

Els alcaldes de Manresa, Marc Aloy(que aquesta setmana ha presentat les obres del polígon del Pont Nou, un altre qüestió pendent de la ciutat), i el de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, celebraven la votació del tràmit. Batanés recordava que ahir es tancava «una feina que ve de molt lluny, un camí tècnic molt feixuc», i posava en valor la voluntat política tant de l’alcalde Aloy com d’Àdria Mazcuñan, que el va precedir en el càrrec, durant aquests anys. «Avui és un dia feliç per als dos ajuntaments», deia l’alcalde de Manresa, i hi coincidia Batanés. «Arribem al final del camí», concloïen. Batanés destacava també que el desbloqueig del parc «posa les eines perquè una multinacional manresana com Tous tingui la possibilitat de quedar-se al territori i d’ampliar les seves instal·lacions». La joiera ha mostrat el seu interès en desenvolupar la seva part del parc, que ocupa les parcel·les adjacents a la seva seu central, per concentrar-hi la seva activitat. Aigües de Manresa disposa d’una parcel·la davant de l’edifici d’Eurecat, mentre que l’Incasòl té les dues parcel·les de darrera de l’edifici Impuls i la que hi ha a tocar d’Eurecat. La resta és de La Canterana.

«Tothom té moltes de començar a construir», assegura a aquest diari Núria Huete, secretària de la Junta de Compensació, que assegurava que l’inici de les obres «és imminent».

