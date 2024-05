A voltes amb la C55!

Sembla que el tema interessa. Des de la Cambra de Comerç de Manresa hem explicat abastament el perquè demanem el desdoblament de la C-55 i ens fem nostres els arguments del manifest de la Plataforma pel Desdoblament de la C-55, que demostren que aquesta petició està totalment justificada.

Creiem en el creixement del nostre territori i en la capacitat per ser una zona amb un alt impacte econòmic i social a Catalunya. Pensem que és vital treballar conjuntament per influir en les decisions que es prenguin sobre aquesta infraestructura, d’importància crucial per a les comarques del Bages, Solsonès, Berguedà i Baix Llobregat.

Des de fa molts anys tenim una C-55 col·lapsada amb intensitats mitjanes diàries per sobre els 35.000 vehicles en el seu pas pel Bages Sud, i que a l’entrada de Manresa serien de 42.000 vehicles. Unes dades que s’obtenen dels darrers informes publicats per la Generalitat de Catalunya, que no s’actualitzen des del 2020 malgrat ho han demanat per escrit tant Xarxa 7 com la Plataforma No Més Morts a la C-55.

Vull remarcar que les veus que diuen que la C-16 substitueix la C55 no deuen haver fet l’exercici d’introduir la ruta a qualsevol buscador. O bé els importen poc els temes d’eficiència i impacte ambiental, ja que cal recordar que des de l’accés a l’autopista a Castellbell i el Vilar fins al centre de Manresa seguint la C-16 s’ha de recórrer un 30% més de distància, dedicar un 20% més de temps i superar un desnivell positiu un 150% més gran que pel mateix trajecte per la C-55. L’estalvi de tones de CO2 pot ser de fins a 8.500 menys tones /any anant en turisme per la C-55 respecte la C-16.

Amb el tema de les bonificacions els diversos Governs de la Generalitat s’hi han lluït de valent. Unes mesures que, segons el propi departament, només han aconseguit transvasar 3.000 vehicles al ramal de Sant Vicenç de Castellet, amb les bonificacions totals o parcials, i que han suposat un pagament acumulat a la concessionària d’aproximadament 500 milions d’euros. 500 millions!

Escric tot això després d’una setmana “negra” a la C-55. Dimecres passat vam patir un col·lapse monumental, i sense alternatives amb transport públic perquè, recordem, la R4 de Renfe està afectada pel robatori de coure del cap de setmana passat.

Si volem una Catalunya ben connectada i unes comarques d’interior pròsperes i competitives, la C-55 és una infraestructura cabdal. Perquè el problema no el tenim només al Bages, també al Berguedà, al Solsonès, a la Cerdanya i al Baix Llobregat. I per tot això la Plataforma pel Desdoblament de la C-55 fa front comú per aconseguir que l’administració mogui fitxa d’una vegada per totes. En campanya electoral es va aconseguir el suport dels principals partits. Ara tocarà seguir treballant perquè, governi qui governi, converteixi els compromisos en realitat.