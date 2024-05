Brussel·les exigeix menys sucre als sucs i més fruita a la melmelada

Dos anys tenen els fabricants espanyols de melmelades, sucs i llet condensada per adaptar-se a les noves condicions de les denominades directives de l’esmorzar, unes reformes o retocs legals que divendres es van publicar al Diari Oficial de la Unió Europea i que busquen, entre altres coses, reduir el contingut de sucres d’aquests aliments. La revisió també afecta l’envasament de la mel, que a partir d’ara haurà de ser més detallat sobre l’origen del producte. L’objectiu és donar compliment a la coneguda com a estratègia De la granja a la taula, amb la qual Brussel·les aspira que la dieta dels ciutadans europeus sigui cada vegada més saludable i sostenible. I l’excés de sucres és un dels principals enemics a combatre en aquesta batalla.

"Més que una reforma de pes, el que ha fet ara Brussel·les és demanar-nos que la informació al consumidor sigui més clara i eficient", comenta Javier Valle, secretari general de l’Associació de Sucs i Gaspatxos d’Espanya, l’organització que agrupa els productors d’aquest sector, que factura anualment entorn de 2.000 milions d’euros, "una bona part d’ells gràcies a l’exportació", remarca Valle. La directiva europea preveu una nova tipologia, la del suc amb sucres reduïts, un producte que haurà de tenir "totes les característiques físiques, químiques, organolèptiques i nutricionals essencials per garantir que s’ofereixi als consumidors un producte de qualitat", assenyala la Comissió Europea, però que haurà d’assegurar una rebaixa d’almenys el 30% de sucres. "Aquesta és una nova categoria, que es consigna en la directiva, però que és molt incipient encara, ja que es troba en l’àmbit de laboratori i d’R+D. Si algun dia arriba a desenvolupar-se aquest tipus de suc i s’introdueix al mercat, llavors sí que podrà anomenar-se d’aquesta manera", apunta el directiu.

"Però la modificació que més incideix en la indústria del suc és la relativa a l’etiquetatge, ja que des d’ara s’ha d’informar el comprador que el producte que està adquirint conté només els sucres naturalment presents a la fruita", prossegueix Valle. Els fabricants havien demanat que s’adoptés una mesura més simple i que les etiquetes es limitessin a indicar que el suc en qüestió no conté sucres afegits, "una cosa que d’altra banda ja està regulada des del 2016 i que precisament distingeix els sucs dels nèctars o les begudes de fruites".

L’organització internacional Foodwatch ha criticat, en tot cas, la solució adoptada per Brussel·les, per considerar-la enganyosa, ja que tot el sucre és, de fet, "d’origen natural", afirma l’entitat, "però això no significa que sigui bo consumir-lo". "Els únics sucres que són veritablement naturals són els d’un aliment que està intacte. Una vegada que la fruita ha sigut espremuda i se li ha eliminat tota la fibra, es classifica com a sucre lliure i té els mateixos efectes perjudicials per a la salut que el sucre afegit", va comentar la cap de l’oficina de Brussel·les de Foodwatch International, Suzy Sumner, el dia de l’aprovació de les directives comunitàries.

Menys sucre afegit

Per a les melmelades, la nova normativa estableix que hauran d’augmentar el contingut mínim general de fruites a 450 grams per cada quilo de producte davant els 350 grams que exigia la normativa en l’actualitat. Aquesta proporció era reservada fins ara per a la confitura extra i la gelea extra. D’aquesta manera, es redueix, en conseqüència, "la quantitat de sucre afegit necessària per assolir el contingut mínim de matèria seca soluble en aquests productes", constata la Comissió.

Les etiquetes dels envasos de mel hauran de ser també "més transparents, indicant els països d’origen de manera ben visible i amb els percentatges de producte de cada lloc", ja que hi ha "un estret vincle entre la qualitat de la mel i on s’ha recollit", estableix la normativa. Conscient dels problemes que tenen els apicultors a tot Europa, Brussel·les es compromet així mateix a crear un sistema de traçabilitat i un laboratori de control d’aquest aliment, que té competidors importants en països extracomunitaris, i evitar així el risc que el producte acabat hagi sigut adulterat amb sucre.

Finalment, la revisió de les directives de l’esmorzar incideix també en el sector lacti, en el qual s’elimina la distinció entre la llet evaporada i la llet condensada i s’autoritza també la deshidratada sense lactosa.

