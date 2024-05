L'import mitjà de les pensions a Catalunya se situa en els 1.305 euros al maig, un 4,97% més

L'import mitjà de les pensions a Catalunya s'ha situat en els 1.304,96 euros al maig, un 4,97% més que el mateix mes de l'any passat, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Es tracta, a més, d'un import un 4,4% superior al de la mitjana estatal, que va ser de 1.254,3 euros. En total, s'han abonat 1.778.800 prestacions, un 0,83% més que fa un any i el 17,52% del total a l'Estat. La majoria han sigut pensions per jubilació, amb un total de 1.179.382, per un import de 1.473,31 euros, quantitat lleugerament superior a la mitjana de tot l'Estat (1.441,5 euros).

A banda de les pensions per jubilació, el govern espanyol va abonar 157.476 prestacions per incapacitat permanent per un import mitjà de 1.279,41 euros; 390.096 de viduïtat per un import de 912,52 euros; 50.454 d'orfandat per un import de 497,27 euros i 1.392 en concepte de favor de familiars amb un import de 815,99 euros.

Per demarcacions, l'import mitjà de les pensions a Barcelona ha sigut de 1.344,99 euros, un 4,89% més que al maig del 2023; a les comarques de Girona de 1.176,95 euros, un 5,38% més; a les de Lleida de 1.127,78 euros, un 5,46% anual més i a les de Tarragona de 1.228,13 euros, un 5,27% més.

Només en el cas de Barcelona, l'import de les pensions es va situar per sobre la mitjana estatal, amb un 7,23% més. La resta han sigut inferior que la mitjana espanyola, de 1.254 euros. Concretament, a les comarques de Girona va ser un 6,17% inferior, a les de Lleida un 10,1% menys i a les de Tarragona un 2,1% inferior.