La Gala Neomotor de Prensa Ibérica reuneix els protagonistes del sector

La segona edició de la Gala Neomotor de Prensa Ibérica va reunir ahir a Madrid els principals protagonistes del sector de l’automoció espanyola. Un esdeveniment que posa de manifest la importància de la indústria del motor al país, premiant diferents professionals, empreses i iniciatives del sector, a més d’incorporar el lliurament del premi Cotxe de l’Any dels Lectors 2024 al Hyundai Kona.

El Hyundai Kona, guanyador de l’edició d’enguany | PRENSA IBÉRICA / Redacció

Editorial Prensa Ibérica reforça amb aquest esdeveniment, recolzat per Cepsa, Banc Santander i Michelin, el seu incondicional compromís amb l’automoció. En paraules de Javier Moll, president de Prensa Ibérica, es tracta d’ «una indústria estratègica, clau per a l’economia i per a l’ocupació a Espanya, i palanca indispensable per al progrés del nostre país des d’un punt de vista industrial i tecnològic».

Nous desafiaments

El president de Prensa Ibérica va destacar que, desafiaments com l’electrificació o la irrupció dels fabricants xinesos, «no ha d’interpretar-se com una cosa negativa», sinó com a factors per «augmentar la competitivitat, encara que sempre jugant amb les mateixes regles» amb els quals s’«incrementa la qualitat del mercat». Fet que, sota el seu punt de vista, «també fa la Intel·ligència Artificial, els nous usos de mobilitat o les noves tendències de compra».

«Vivim una autèntica transformació en aquesta indústria i els mitjans de Prensa Ibérica són aquí per explicar les fites d’aquesta revolució. Neomotor.com és un canal digital que aposta per la informació veraç, rigorosa i de prestigi i que, cada setmana, comparteix els millors continguts sobre el sector amb els lectors de les 27 capçaleres del grup», va afegir Javier Moll.

Els 8 premiats

La segona Gala Neomotor ha establert un total de 8 categories en les quals es reconeix la tasca de destacats noms i iniciatives empresarials. Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, va ser l’encarregada de lliurar el Premi al Desenvolupament Sostenible atorgat a ChargeGuru, a Adrien Castagnie, director de ChargeGuru España.

El Millor Projecte Solidari es va concedir a Suzuki per la iniciativa «Litres x Quilos». Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica, va lliurar el premi a Juan López Frade, president de Suzuki Motor Ibèrica.

Iveco es va endur el premi a la Millor Xarxa de Concessionaris. Oscar Voltas, director general de l’àrea de revistes de Prensa Ibérica, va atorgar el guardó a Arsenio Hernández, director de la Xarxa Concessionaris Iveco Espanya i Portugal.

El reconeixement a la Millor Solució de Mobilitat va ser per al servei de subscripció d’Astara. Cédric Vigneau, director de Flota i Transport Comercial per Carretera de CEPSA, va lliurar el premi a Carlos Reina Pérez-Lescure, chief of Astara Move.

Toyota va rebre el premi al Millor Vehicle Comercial. Vicente Montoro, gerent de motor de Prensa Ibérica, va fer lliurament del guardó a Sergio Bispo, general manager de Toyota Professional.

Premi especial

En aquesta edició de la Gala Neomotor hi va haver un premi molt especial per a María Ángeles Pujol, periodista i membre fundador d’El Periódico de Catalunya. La periodista va rebre la distinció com a Ambaixadora del Motor de Prensa Ibérica de mans d’Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica. BYD es va endur el premi a la Millor Aposta Tecnològica. Jordi Cuesta, country manager de BYD España va rebre el guardó de mans d’Alexandre Hennion, director comercial de Michelin d’Espanya i Portugal.

El Grup Stellantis va ser distingit amb el premi al Millor Projecte Industrial. En aquest cas va ser la Secretària d’Estat d’Indústria, Rebeca Torró, qui va lliurar el guardó a José Antonio León Capitán, director de comunicació i relacions institucionals Stellantis Iberia.

El president de Renault España, Josep María Recasens, va ser reconegut com a Directiu de l’any, i va rebre de Javier Moll, president del grup Prensa Ibérica, el guardó que així ho acredita.

Per tancar la Gala Neomotor, Javier Moll, acompanyat d’Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, van lliurar l’escultura de Martín Chirino a Leopoldo Satrústegui, president de Hyundai España, amb la qual es reconeixia el Hyundai Kona com a guanyador del «Cotxe de l’Any dels Lectors 2024».

Ajudes per al sector

La Secretària d’Estat d’Indústria, Rebeca Torró, va tancar la gala amb un discurs que va advocar per l’esforç conjunt entre l’administració pública i el sector de l’automòbil, «ja que l’objectiu és combatre el canvi climàtic. Des del Ministeri d’Indústria ho estem fent a través de la gestió dels Fons Europeus amb els PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat». Torró va reafirmar al seu torn el compromís del Govern per al desenvolupament de la infraestructura de recàrrega i per a l’impost de noves ajudes que incentivin la compra del cotxe elèctric.

La Secretària d’Estat d’Indústria va aprofitar la intervenció per recordar que «ja hem publicat la nova convocatòria de la línia del PERTE VEC 3, amb la qual totes les empreses amb projectes relacionats amb les bateries dels vehicles elèctrics i la seva cadena de valor podran accedir a unes ajudes de més de 300 milions d’euros. A més, el segon semestre de l’any convocarem la línia de cadena de valor d’aquest PERTE VEC 3, amb almenys 200 milions d’euros de subvenció i crèdit. I per acabar l’any, el PERTE VEC 4, amb 1.250 milions més d’inversió pública. En aquest cas 250 milions en subvencions, i mil milions que es posaran a la disposició de les empreses en forma de crèdit». n