Pronovias planteja un ero amb 85 acomiadaments, el 25% de la plantilla al Prat

Pronovias Group va anunciar ahir l’inici d’un expedient de regulació (ero) que afectarà 85 persones de la seu de la companyia al Prat de Llobregat, sobre una plantilla de 332 persones dels serveis centrals. L’empresa especialitzada en el disseny i confecció de vestits de núvia justifica la mesura a causa de les pèrdues registrades durant l’any passat. Un exercici, segons insisteixen, marcat per la lenta recuperació del negoci nupcial després de la crisi de la covid.

CCOO, únic sindicat amb representació entre la plantilla, ha manifestat el seu "rebuig absolut" de l’expedient, ja que considera que no està justificat i que hi ha alternatives per minimitzar l’impacte en l’ocupació. Segons confirmen fonts consultades del Departament de Treball, Pronovias no ha registrat encara formalment l’expedient, tal com l’obliga la llei. A Catalunya, durant el primer trimestre de l’any, un total de 1.232 treballadors han sortit acomiadats a través de cessaments col·lectius, segons les últimes dades actualitzades per la Generalitat.

La companyia va anunciar el procés d’ajust a través d’un comunicat i el va emmarcar dins del procés de transformació iniciat l’any passat pels nous propietaris, els fons creditors encapçalats per Bain Capital. Mitjançant aquest, pretenen "crear un grup més sòlid i sanejat, així com establir les bases per a un creixement sostingut en el futur". Un punt feble de la línia de negoci de Pronovias és que està plenament enfocada als vestits nupcials i, en conseqüència, té clares dificultats per compensar la caiguda de vendes en aquest mercat.

Els resultats del 2023 (pendents d’auditoria) mostren un deteriorament en els ingressos (que es van reduir en un 8,9%) i en el resultat d’explotació –ebitda– (2,4 milions) amb unes pèrdues de 98,1 milions d’euros.