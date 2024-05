El Grup Parlem supera els quatre milions d'euros d'ampliació de capital en 15 dies

El Grup Parlem ha anunciat aquest dijous un valor superior a quatre milions d'euros en quinze dies i amb sobredemanda de peticions en el període de subscripció preferent i d'assignació discrecional. Això demostra, segons l'empresa, el "potencial de revalorització" de Parlem en el mercat tant per als inversors actuals com per als nous que s'han captat. L'ampliació ha representat l'emissió de 1.230.770 noves accions de la societat per un import efectiu de 4.000.002,50 euros. El consell d'administració de la companyia va aprovar el procés d'ampliació de capital amb l'objectiu de seguir creixent al sector de les telecomunicacions a Catalunya i el País Valencià després d'haver assolit un Ebitda positiu en l'últim exercici del 2023.

A partir d'ara, el capital social de Parlem Telecom quedarà representat per un total de 18.853.326 accions, amb 0,01 euros de valor nominal cadascuna. En un comunicat, la companyia ha explicat que el nucli dur inversor actual i els principals accionistes han subscrit l'ampliació i han reforçat la seva posició.

Amb aquesta injecció, l'empresa podrà dur a terme operacions corporatives de fusió i adquisició i reforçar el creixement sòlid i fiable de la companyia, que en aquests primers mesos està complint les previsions financeres. A més, a mitjà termini obre la possibilitat a mitjà termini d'expandir-se a altres regions de l'Estat.

D'altra banda, els càrrecs directius del Grup Parlem també s'amplien amb la incorporació de Pablo Mancilla com a nou director financer (CFO) i d'Arnau Rodoreda com a responsable de Desenvolupament Corporatiu i M&A. Tots dos formaran part de l'equip liderat pel director general del Grup, Xavier Capellades.