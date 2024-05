Les empreses d’ascensors busquen personal pel ‘boom’ de reformes

Les empreses dedicades a la instal·lació, revisió i manteniment d’ascensors afronten un increment de la càrrega de treball en els pròxims anys. El reial decret que augmenta els requisits en seguretat obligarà a reformar tres de cada quatre elevadors a Catalunya, entre 151.500 i 161.600 aparells, d’acord amb l’estimació del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya. En funció de si la inspecció ordinària detecta carències a reparar, l’adaptació a l’ordre es pot resoldre incorporant alguna peça sense que gairebé s’hagi d’alterar la rutina de l’edifici o pot comportar obres de pes per substituir instal·lacions clau, amb costos que fluctuaran entre els 500 i els 40.000 euros.

Malgrat que l’activitat creixerà impulsada pel canvi normatiu, les companyies es troben amb escassetat de personal capacitat. "Ens agradaria contractar, però falta gent", diu el president del gremi, Pere Piñero. "Estem com altres sectors que tampoc troben prou personal tècnic", completa Beatriu de la Fragua, gerent de l’organització que agrupa unes vuitanta del centenar i mig d’empreses ascensoristes establertes a Catalunya. Les companyies agremiades cobreixen el 90% del mercat.

El Gremi d’Ascensors calcula que el sector necessita entre 100 i 300 contractacions anuals a Catalunya. "Quedarien fàcilment absorbides per les empreses. Ara ens movem en un centenar d’incorporacions a través de cursos", concreta De la Fragua.

La Federació d’Indústria de la UGT s’oposa a la regulació dictada pel ministeri, de la qual no ha participat. "No generarà ocupació, sinó que la destruirà, i tenim dubtes del que suposarà quant al servei que es presta al ciutadà", assenyala Nardi Fuertes, secretari d’acció sindical de la UGT FICA a Catalunya.

Falta de vocació

Si bé avisa d’una "falta general de personal en el sector", el Gremi d’Ascensoristes afegeix que "fa temps que les empreses es troben en aquesta situació". "Per tant, ja preveuen les puntes de treball o les jubilacions, per la qual cosa no es veurà afectat el compliment de la nova normativa, com tampoc es veuen afectats els manteniments i els serveis que les empreses ofereixen als seus clients", equipara l’associació.

En canvi, la UGT no veu possible assumir més feina amb les plantilles actuals, per la qual cosa advoca per "parar la instrucció tècnica perquè no se sobrecarreguin més els treballadors", segons afegeix Fuertes. "Molt em temo que el que es pretengui és que fer-ho amb el personal que hi ha. Els treballadors ja tenen ara excés de feina. Si se’ls carrega més, pot significar un problema molt important de seguretat laboral", alerta.

L’associació empresarial al·ludeix a la falta d’aprenents. "Als joves els costa escollir aquest ofici com a preferència. I això ho notem", testifica De la Fragua. A part, és una professió poc feminitzada. "Ens agradaria comptar amb més personal femení, hi ha molt poques noies en el sector", detecten en el gremi. La UGT també veu un problema en la formació. "El que les empreses han de fer és fomentar la contractació a través de la formació".