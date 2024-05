Arriba a Manresa una empresa catalana de menjar a domicili

Demanar menjar a domicili a restaurants locals través d’una plataforma catalana. Amb aquest objectiu va néixer l’empresa Passo de Cuinar, que des de dijous passat ja ofereix els seus serveis a Manresa en més d’una vintena de locals que s’han adherit al projecte. Es tracta d’una startup que pretén diferenciar-se de la competència (Glovo, Uber Eats, Just Eat…) amb una oferta de proximitat i que s’allunyi de les males pràctiques sistematitzades.

L’aplicació la va fundar el 2017 l’emprenedor Marc Coello Pratsdesavà, que va detectar la necessitat de portar el món del menjar a domicili també a les poblacions petites i mitjanes. Després d’arribar a acords amb els primers restaurants locals de Caldes de Montbui, l’any 2018 va decidir obrir el servei a la població veïna, Palau-solità i Plegamans. En el darrer any ha implementat el servei a Vic, Sant Cugat del Vallès, Reus, Cambrils i ara Manresa.

Segons ha explicat a Regió7 Marc Coello, l’elecció de Manresa «ha estat senzilla pels restaurants que hi ha, ja que tenen una manera de ser com la nostra. És una ciutat que té una gran oferta gastronòmica local i un potencial molt alt de creixement en el repartiment a domicili». Per a la selecció de les ciutats objectiu on establir els seus serveis envien equips de vendes per saber si els restaurants hi tenen interès. «Vam detectar que hi havia la necessitat d’una plataforma com la nostra a la ciutat. Els mateixos restaurants ens ho demanaven».

Des de dijous passat, confirma el CEO de l’empresa, «els clients s’han animat a provar-ho ràpidament». A més, afirma que sempre miren d’oferir el millor servei. «En aquesta primera setmana la mitjana d’entrega de les comandes no ha superat els 20 minuts», i en el còmput general de les altres ciutat «mai supera els 30 minuts». «Nosaltres volem donar més qualitat quant al repartiment, l’entrega i l’equip de repartidors», assenyala.

De fet, un dels valors diferencials del projecte respecte als competidors vol ser «la bona pràctica de la feina». Segons l’empresa, «tots els repartidors i col·laboradors estan contractats i no hi ha la figura de fals autònom tan habitual en altres empreses». «Tot el delivery està prostituït. Nosaltres ens hem de justificar i diferenciar dient que donem salut laboral als treballadors, però això no hauria de ser notícia», posa de manifest Coello.

La majoria, estudiants

Gran part dels treballadors són estudiants que compaginen feina i estudis, i que fan servir els mitjans de transport que els proporciona l’empresa: bicicletes, patinets elèctrics, motos elèctriques i motos de combustió, si bé les darreres van cada cop a menys per la voluntat de «passar-se als vehicles electrificats».

Entre l’oferta de Passo de cuinar, però, no s’hi inclouen les cadenes internacionals de menjar ràpid. «No és el nostre objectiu, només tenim un Tagliatella a Reus i a Cambrils. El nostre client no és un jove de McDonald’s, sinó una persona de 35 a 55 anys, majoritàriament en família, que vol menjar a domicili de proximitat», específica Coello.

Comissions justes

D’altra banda, aquests restaurants locals cobren comissions «justes» i tenen contacte permanent amb els responsables de la plataforma, diu l’empresa. «Estem per sota del 30% de les comissions que cobrem i així el restaurant es guanya millor la vida. Les altres plataformes cobren el 35%», afirma l’emprenedor. Malgrat que el límit de distància per efectuar una comanda els pugui suposar un impediment, Passo de cuinar vol liderar el mercat del repartiment a domicili a Catalunya i ja tenen al cap les ciutats d’Igualada i Olot. «Primer volem assegurar-nos de fer-ho bé i tenir-ho tot controlat per donar l’abast, i després ens anem expandint», assevera.