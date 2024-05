Consum multa amb 150 milions Ryanair, Vueling, EasyJet i Volotea per cobrar l'equipatge de mà

El Ministeri de Consum ha imposat a quatre aerolínies -Ryanair, Vueling, EasyJet i Volotea- una multa de 150 milions d'euros per cobrar als passatgers l'equipatge de mà, després de les denúncies rebudes per diferents associacions de consumidors, entre elles Facua, segons ha avançat la Cadena SER.

Fonts del Ministeri de Consum han confirmat a EFE que l'estiu del 2023 es van obrir expedients a quatre aerolínies de baix cost davant les denúncies rebudes, per investigar pràctiques considerades abusives.

Entre elles figurava cobrar un suplement per la reserva de seients contigus per acompanyar menors i persones dependents; manca de transparència en la informació precontractual sobre el preu final del servei; cobrar un suplement per l'equipatge de mà dels passatgers, i no permetre el pagament en metàl·lic a l'aeroport per aquests serveis o altres.

La sanció pot ser recorreguda, i un cop esgotada aquesta via, les companyies poden acudir als tribunals, indica la mateixa font.

L'Associació de Línies Aèries (ALA), que aglutina el 85% del trànsit aeri a Espanya, ha rebutjat la decisió de Consum, que implica prohibir el cobrament de la maleta de cabina que fan algunes companyies aèries.

En un comunicat, ALA assenyala que això perjudicarà els consumidors, "en suprimir l'opció dels passatgers de contractar exactament el que necessitin".

D'aquesta manera, els prop de 50 milions de passatgers que avui dia no porten maleta de cabina a bord i només viatgen amb l'equipatge de mà sota el seient no podrien beneficiar-se de pagar només pels serveis indispensables, "obligant-los a contractar serveis que no utilitzen".

Des de Facua, valoren la decisió de Consum i recorden que els consumidors tenen dret a reclamar la devolució d'aquests càrrecs extra.