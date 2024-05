Manresa és la ciutat de més de 20.000 habitants amb més perceptors per població de la Renda Garantida

Manresa es va mantenir l’any passat com la població de més de 20.000 habitants de Catalunya amb un major percentatge de perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) respecte del total de la població de la ciutat, amb el 4,53%. El 2022, Manresa també encapçalava aquest llistat, amb el 5,07% de perceptors de la RGC respecte del conjunt de la població, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La mitjana de persones beneficiàries de la prestació va ser, l’any passat a la capital del Bages, de 3.556, prop del 10% menys que l’any anterior, una davallada del nombre mitjà de perceptors superior a la caiguda mitjana de Catalunya, que va ser del 7,06%, però insuficient per abandonar el primer lloc del rànquing de perceptors pel total d’habitants en el grup de ciutats de més de 20.000 residents.

Les condicions per ser perceptor

La Renda Garantida de Ciutadania va ser aprovada pel Parlament el juliol del 2017 després de la presentació d’una Iniciativa Legislativa Popular que va estar recolzada en més de 120.000 signatures. La RGC va substituir la Renda Mínima d’Inserció, la coneguda com a PIRMI.

La RGC és una prestació social per assegurar els mínims per a una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa. En pot ser beneficiari qualsevol major de 23 anys, amb dos anys de residència legal a Catalunya, que durant els 2 mesos anteriors a la sol·licitud hagi tingut ingressos inferiors al 100% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que des del passat mes de març ha quedat establert pel Parlament en 755,82 euros mensuals, 9.069,83 anuals, en el cas d’una persona. En el cas de dues persones a la unitat familiar, la renda és de 1.133,73 euros; de 1.247,10, si són tres persones; de 1.360,47, en el cas de quatre persones; i de 1.375,59 euros, en unitats de cinc persones o més. Aquestes quanties mensuals inclouen la prestació garantida i el complement d’inserció (170,75 euros), que està condicionat al compliment d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.

Per accedir a la prestació complementària de la RGC és preceptiu sol·licitar prèviament l’Ingrés Mínim Vital que atorga l’Estat per a situacions de vulnerabilitat. Els dos imports, però no se sumen, sinó que si es percep l’IMV que correspon i és reconeguda la prestació complementària de la RGC, aquesta s’ingressa fins a assolir l’import d’aquesta prestació.

Per damunt de Salt i Manlleu

Per darrera de Manresa, en el llistat de més perceptors per població, es va situar l’any passat Salt, amb el 3,67%. La ciutat gironina havia estat des del 2018 i fins al 2021 la que encapçalava aquest llistat. La segona, llavors, era la capital del Bages.

Per darrera de Manresa i Salt se situen Manlleu (3,18% de la població), Sant Adrià de Besós (3,17%), Figueres (2,78%) i Terrassa (2,76%). La mitjana catalana és de l’1,42%. L’any passat, el nomre mitjà de perceptors al conjunt del país va ser de 113.447.

L’import anual, el 2023, de la RGC a Manresa va ser de 12,07 milions d’euros, 700.000 euros menys que l’any abans. La prestació mitjana l’any passat, amb data del mes de desembre, va ser a Manresa de 660 euros, 18 euros més que l’any abans.

Entre la resta de municipis de la Catalunya central amb més de 20.000 habitants, només Martorell (1,40% del total de població) i Esparreguera (1,11%) es van situar l’any passat per sota de la mitjana catalana. Així, a Igualada, el percentatge de perceptors en relació al total de residents va ser del 2,11%; i a Olesa de Montserrat, de l’1,85%.

