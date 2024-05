La Nit de Picapolls obre amb èxit de públic la fira del vi bagenc

La Nit de Picapolls, la festa vinícola de la varietat autòctona de la DO Pla de Bages, ha obert aquest divendres al vespre una nova edició de la fira ViBa al pati del Casino de Manresa. I ho ha fet amb un gran èxit de públic, ja des de l’inici de la festa. Durant la vetllada, es proposaven tastos amb vins elaborats amb picapoll, i un sopar amb delícies gastronòmiques de restaurants de la comarca com La Cosa Nostra, Cal Patoi, La Pineda, Kursaal Espai Gastronòmic, Cal Magre i l’Olivera.

La nit del vi autòcton ha inaugurat una fira que durant tot el cap de setmana proposa activitats per descobrir el patrimoni vitivinícola comarcal, visites als cellers de la DO Pla de Bages i experiències per gaudir dels seus vins. Diumenge, a més, s’introdueix una nova activitat en el programa festiu: la Mitja ViBa, una mitja marató no competitiva que recorrerà diversos indrets de tran tradició vinícola del Bages en un ambient que es vol festiu i desenfadat.

La fira es clourà dilluns amb una jornada professional que aplegarà restauradors, sommeliers i representants del sector al mateix pati del Casino de la capital del Bages.