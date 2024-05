El poder del triple impacte: economia, societat i medi ambient

Després de l'aprovació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, per les Nacions Unides el 2015, la societat s'ha adonat de la necessitat, cada vegada més gran, de canviar la manera com es produeix i es consumeix, cap a models més sostenibles.

D'aquesta manera, les empreses de triple impacte esdevenen potents palanques de canvi i de millora. Tot i això, la sostenibilitat només és possible si, a més d'estar impulsada per aspectes com la creativitat i la tecnologia, té el propòsit de promoure la cura a les persones i el medi ambient, i a més generar riquesa.

Economia de triple impacte

Des de fa temps s'està implantant a l'ecosistema empresarial una idea: que un model diferent és possible. És un nou enfocament dins del marc d'una economia més sostenible, basat en l'anomenat triple impacte i que cerca tenir cura de tres aspectes econòmic, social i mediambiental.

Entre els reptes globals de canvi, la transició energètica se situa com un dels principals desafiaments, però també un dels motors de canvi cap a l'economia sostenible, ja que fomenta noves oportunitats per al desenvolupament d'una economia més inclusiva, justa, humana, eficient i respectuosa.

I per promoure aquesta nova economia de triple impacte entitats com Fundació Repsol aposten des del 2019 per una estratègia pionera, invertint i recolzant projectes empresarials en l'àmbit de la Transició energètica en què no només tenen en compte l'efecte econòmic, també el social i el mediambiental.

Així, en l'aspecte econòmic, entès no només en el marc de la viabilitat de les empreses, en aquest cas va més enllà, i se centra també a dinamitzar l'economia de les localitats on desenvolupen la seva activitat. El social està orientat a afavorir la formació i l'ocupabilitat, així com la generació d'ocupació local i inclusiva de col·lectius vulnerables. I el tercer aspecte, el mediambiental, posa el focus a millorar l'entorn, protegir els recursos naturals i reduir la petjada de carboni de l'activitat empresarial i fins i tot retirar CO2 de l'atmosfera.

Projectes amb triple propòsit

Actualment Fundació Repsol recolza cinc empreses que representen l'essència del triple impacte a Espanya. Una és Grup Sylvestris que, juntament amb l'entitat, ha creat el projecte Motor Verde que té com a objectiu reforestar 70.000 hectàrees de boscos durant els propers anys.

Això ha permès des del 2022 realitzar reforestacions a Astúries, Extremadura, Castella i Lleó, Galícia i Madrid que absorbiran més d’1.500.000 tones de CO2 i crear més de 1.400 oportunitats d'ocupació local i inclusiva i la formació de 250 persones per millorar la seva ocupabilitat a l'entorn de les reforestacions.

Pel que fa a l'impuls de la mobilitat sostenible, destaca KOIKI, una empresa dedicada al repartiment sostenible de paqueteria a la darrera milla i que realitzen els seus lliuraments a peu, en bicicletes adaptades o en vehicles elèctrics. KOIKI genera oportunitats d'ocupació entre col·lectius vulnerables, beneficiant més de 200 persones, a través dels més de 60 centres de proximitat amb què compta, situats en punts estratègics de ciutats com Madrid, Barcelona, Bilbao, Saragossa, la Corunya o Màlaga.

Una altra de les empreses que reflecteixen l'esperit del triple impacte per a Fundació Repsol és Hispaled, una empresa espanyola que es dedica al disseny i fabricació nacional de sistemes d'enllumenat LED, que aposta per la inclusió laboral de joves en situació de vulnerabilitat. Ofereix a aquests joves, no només una ocupació, també una formació especialitzada en un sector tan especialitzat com el de la il·luminació led, que aporten un estalvi a consumidors i empreses, i redueixen l'emissió a l'atmosfera de milers de tones de CO2 gràcies a sistemes d'enllumenat més eficients.

Per a Fundació Repsol invertir en aquestes empreses i ajudar-les perquè segueixin creixent, suposa impulsar una societat més inclusiva, humana i respectuosa amb el medi ambient.