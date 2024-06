Catalana de Perforacions rep el premi Promoció del Territori del CETIM

L’empresa Catalana de Perforacions va rebre ahir el premi Promoció del Territori en la festa anual del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Graduats en Enginyeria de la Catalunya Central (CETIM), un esdeveniment que va servir per reivindicar el paper de la professió davant de reptes com la sequera, el canvi climàtic o la digitalització de la indústria. L’acte va reunir prop de tres-centes persones i es va convertir, un any més, en el gran punt de trobada de la professió a les nostres comarques.

En el seu parlament, el degà del CETIM, Jordi Valiente, va fer un repàs a la situació del Col·legi, que enguany ha iniciat nous projectes entre els quals destaca la creació d’una comissió de gènere que vetlla per una professió més inclusiva i igualitària. També s’han impulsat nous serveis per a les persones col·legiades, s’ha continuat apostant per la formació dels professionals i s’han enfortit les sinèrgies amb els agents del territori per incrementar l’oferta d’estudis d’enginyeria i promoure les vocacions tècniques i tecnològiques.

Valiente va assenyalar la importància de la professió davant de la situació de sequera, afirmant que «és urgent desenvolupar solucions innovadores per a la gestió dels recursos hídrics». Va destacar que els professionals de l’enginyeria tenen «capacitat per innovar i trobar solucions eficients als problemes més difícils».

Representants de Catalana de Perforacions recollint el premi / Catpress

Entre els assistents hi havia el president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Catalunya, Miquel Darnés, els degans dels Col·legis de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona, i representants d’institucions del territori com la UPC Manresa, la Fundació Unversitària del Bages o el Col·legi d’Enginyers Industrials.

La festa va començar amb un acte institucional conduït per l’actriu Angès Busquets durant el qual es va fer un reconeixement a les persones que aquest any celebren 25 anys de col·legiació i 50 anys exercint la professió.

Seguidament es va lliurar el premi Promoció del Territori, un guardó impulsat pel CETIM l’any 2010 per reconèixer la trajectòria i implicació de persones, empreses i entitats amb el territori de la Catalunya central. El premi d’enguany ha estat per a l’empresa Catalana de Perforacions, especialitzada en perforacions verticals per captació d’aigües subterrànies i perforació horitzontal dirigida. El premi ha arribat aquest any a la catorzena edició.