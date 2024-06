Abacus tanca l'exercici 2023 amb una facturació de prop de 130 milions d'euros, un 35% més

Abacus ha tancat l'exercici 2023 amb una facturació de 128.475.000 euros, un 35% més que el 2022. L'Assemblea General de la cooperativa va aprovar els comptes ahir diumenge a Barcelona. Tots els negocis de la firma han experimentat increments. La cooperativa tanca l'exercici també amb 1.055.827 socis de consum i 578 socis de treball. Els responsables de la firma destaquen una inversió de 10 milions d'euros en tecnologia i una inversió de 13.150 hores de treball per a la plantilla. Clara Gómez, directora general d'Abacus, ha considera que l'objectiu per al proper any és mantenir la facturació actual i centrar-se en augmentar la rendibilitat per assegurar un creixement "sostenible i eficient".

L'Assemblea General també va ratificar la incorporació de Josep Mayoral al Consell Rector de la cooperativa. President del Consorci de Salut i Social de Catalunya, va ser alcalde de Granollers del 2004 al 2022 i professor de l'Escola Municipal de Treball de Granollers, que també va dirigir.

També van ser ratificats Maravillas Rojo, Miquel Cabré i Jordi Bosch, com a socis de consum, i Jordi Creus, Isaac López, Roser Sebastià i Carme Martínez, com a socis de treball.