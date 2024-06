BBVA premia el bagenc Oli Migjorn com un dels millors productes sostenibles d'Espanya

La navassenca Oli Migjorn és una de les deu empreses del conjunt de l'Estat guardonades per BBVA i el Celler de Can Roca amb un dels Premis als Millors Productors Sostenibles del 2024. Els guardonats, entre els quals figura, de Catalunya bodega Familia Torres, han destacat, segons el banc, "per aplicar la sostenibilitat mediambiental en els models de producció, així com per impulsar l'entorn rural, el relleu generacional i l'impacte social". Un total de 200 productors del conjunt de l'Estat s'han presentat a aquesta edició dels premis, els guanyadors dels quals formaran part d'un pla de difusió per donar a conèixer les seves històries a tot el territori espanyol, i els seus productes s'inclouran en una recepta elaborada pels germans Roca

Oli Migjorn és una empresa fundada el 2007 que es dedica al cultiu d'oliveres i a la producció d'oli d'oliva verge extra ecològic. La seva missió és la recuperació de la varietat d'oliva autòctona i originària de l’entorn del riu Cardener, la Corbella. L'empresa col·labora amb l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) per a la recerca i el desenvolupament d'aquesta oliva, i participa en diversos projectes per promoure la venda de proximitat. La finca on es produeix l'oli, a Valls de Torruella, utilitza el reg per degoteig i l'energia solar i l'empresa gestiona els residus de manera controlada. A més, Oli Migjorn forma part d'iniciatives com ara el conveni amb la Fundació Cardona Històrica –per al desenvolupament territorial– i El Rebost del Bages, per enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat. El seu enfocament en la sostenibilitat i la qualitat els ha valgut diversos reconeixements internacionals, i s'ha posicionat com un referent en la producció d'oli d'oliva ecològic i en la preservació del patrimoni agrícola del territori central.

Maria Àngels Rial, gerent i fundadora de l'empresa (com també de Semen Cardona), afirma que haver estat guardonada per BBVA i el Celler de Can Roca "és una recompensa a tot l'esforç i la feina que fem”. Per a Rial, produir sota el compromís amb el medi ambient i l'ecosistema local a més de ser necessari “és agraït”: “En el nostre cas, per exemple, en treballar amb una coberta vegetal hem pogut combatre les conseqüències de les sequeres aquest darrer any, a més d'evitar possibles danys causats per les pluges torrencials”. Rial anima altres productors a participar en aquest tipus d'iniciatives “per donar visibilitat a tots aquells projectes que s'esforcen a implementar mesures sostenibles i demostrar que pel camí de la sostenibilitat també es poden obtenir resultats molt bons”.

A més de Migjorn i Familia Torres (l'empresa de Vilafranca del Penedès, fundada fa 150 anys, rep el guardó pel vi negre ecològic Clos Ancestral 2022), els premis del BBVA i Celler de Can Roca han reconegut la carn de xai ecològica de María Pía Sanchez (Extremadura); la mel d'albaida i flor d'àloe vera de Atalaya Bio (Madrid); l'amaniment Agraz Verjus Robles de Bodegas Robles (Andalusia); l'aigua de mar ecològica amb safrà de La Carrasca (Aragó); el minikiwi de Finca Terramor (Astúries); el xoriço de carbassa 100% vegetal de Calabizo (Galícia); l'aiguardent d'orujo ecològic 'Justina de Liébana' d’Orulis (Cantàbria); i el formatge ecològic de Beato de Tábara (Castella i Lleó). Enguany s'han presentat als guardons, que celebren la seva cinquena edició, el 35% més de candidatures que el 2023, destaquen fonts de l'entitat bancària. Els productes premiats en aquesta edició, que compten amb el certificat oficial de producció ecològica, a més de formar part d'una recepta elaborada pels germans Roca i d'un pla de difusió per donar a conèixer les seves històries i posar-los al mapa de la producció d'aliments sostenibles, tenen la possibilitat d'optar a un premi extraordinari de 5.000 euros amb motiu del cinquè aniversari dels guardons. A finals d'any el jurat triarà entre els 46 guanyadors de les cinc edicions, el millor productor sostenible de totes per rebre aquest reconeixement. El jurat està integrat per membres de BBVA, El Celler i la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES), que ha valorat la incorporació de criteris mediambientals, socials i de sostenibilitat econòmica als models de negoci de les empreses premiades. En concret, apunta el banc, "aspectes com la disminució de la empremta de carboni; la incorporació de mesures per millorar l’eficiència energètica durant els processos de producció tant en matèria d’energia com de consum d’aigua; la gestió dels residus, a més de les mesures adoptades quant a inclusió social, el relleu generacional a l'empresa i la importància de l'activitat com a motor de desenvolupament de l'entorn on produeixen".