Catalunya rep més de 5 milions de turistes estrangers fins a l'abril, un 16,3% més que fa un any

Catalunya ha rebut més de 5 milions de turistes estrangers fins a l'abril, un 16,3% més que el mateix període de fa un any. Segons les dades de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en els quatre primers mesos de l'any han arribat fins a 5.024.372 visitants estrangers, xifra que també se situa per sobre de les dades del 2019 (4.892.918).

Els turistes han gastat de mitjana 1.082 euros, un 3% més que fa un any. La xifra equival a 218 euros de despesa per persona i dia. Durant l'abril Catalunya va ser el destí principal dels turistes de l'Estat, concentrant un 21,3% del total de visitants. Per darrere es van situar Andalusia (15,4%) i les Balears (15,3%).