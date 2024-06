Facua veu "clau" presentar demandes massives a les aerolínies per "erradicar" el cobrament per l'equipatge de mà

Facua veu "clau" que els viatgers a qui durant els darrers anys se'ls ha cobrat de més per embarcar a l'avió amb el seu equipatge de mà presentin demandes massives als tribunals per "erradicar" aquesta pràctica sense esperar una sentència ferma, que segons el secretari general de l'entitat, Rubén Sánchez, encara tardarà anys. Sánchez ha anunciat la creació d'una plataforma per assessorar els consumidors sobre com reclamar la devolució dels imports dels darrers cinc anys als tribunals sense haver d'acudir a un advocat ni a un procurador. Segons Facua, a les aerolínies els pot sortir "extremadament car haver comès frau" perquè haurien de fer front als processos judicials i paral·lelament a les devolucions i a les sancions.

En una roda de premsa aquest dilluns després que la setmana passada es conegués la multa de 150 milions d'euros del Ministeri de Consum a Ryanair, Vueling, Easyjet i Volotea per fer pagar als viatgers pel seu equipatge de mà, entre d'altres pràctiques, Sánchez ha explicat que l'entitat seguirà presentant reclamacions a les administracions autonòmiques competents en matèria de Consum i reclamaran que dictin una multa a les companyies amb una quantitat "molt superior a la defraudada".

"Les administracions no poden obligar a tornar els diners però si sancionar per la il·legalitat", ha aclarit Sánchez, que ha animat els consumidors a fer les reclamacions en paral·lel als procediments judicials i que les aerolínies es vegin forçades a retirar aquesta mesura. "La suma de les accions dels consumidors en paral·lel al tràmit d'aquesta macro multa de 150 milions d'euros pot derivar en erradicar aquesta pràctica i posar fi a una il·legalitat que porta sis anys cometent-se", ha sentenciat.

La patronal ALA va deixar clar divendres passat que de cara a l'estiu res canviaria perquè la resolució no és ferma i encara hi ha la possibilitat de presentar un recurs d'alçada al ministre de Consum i si els és desfavorable, recórrer als tribunals.

El secretari general de Facua ha rebatut els arguments que va donar el president de l'ALA, Javier Gándara, divendres passat i ha dit que si hi ha tants viatgers que opten per no portar equipatge de mà és perquè no s'hi poden permetre o no volen pagar una quantitat extra.

"Hem vist usuaris viatjar amb tres camises per eludir el pagament o trencar les rodes d'una maleta. S'està condemnant els usuaris a una denigració i obligant-los a fer coses que no tenen cap lògica jurídica", ha afirmat Sánchez, que ha assegurat que continuarà presentant reclamacions davant les autoritats de consum de les comunitats.

Amb tot, Facua ha anunciat la creació d'una plataforma d'assessorament sobre com reclamar la devolució de les quantitats cobrades "il·legalment" per les aerolínies. L'associació ha recordat que les companyies aèries van ocupar el quart lloc entre els sectors més denunciats i que el transport va concentrar el 9% de les reclamacions de Facua.