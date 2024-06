Blackrock eleva la seva participació en el Sabadell al 6,2% en plena opa

Blackrock ha optat per reforçar-se en el Banc Sabadell en ple procés de l’oferta de compra (opa) hostil de BBVA sobre l’entitat d’origen vallesà. La gestora va comunicar que compta amb el 6,275% del capital del Sabadell, davant el 3,929% que posseïa fins ara.

La participació actual és la més elevada des del 2010. Blackrock, que també és el principal accionista individual de BBVA, amb el 5,917%, controla aquesta quota en el banc presidit per Josep Oliu principalment a través de drets de vot, un 6,104% o, el que és el mateix, uns 332 milions d’accions. El 0,171% restant, uns 9,2 milions d’accions, el controla a través de derivats; en concret, contractes per diferència.

Al preu actual a què cotitzen les accions del Sabadell, d’entorn d’1,95 euros per títol, el paquet que posseeix Blackrock té un valor de més de 665 milions d’euros. Ara, aquesta gestora és la principal accionista individual del Sabadell, per sobre, per exemple, de l’inversor mexicà David Martínez Guzmán, que és conseller de l’entitat i en té el 3,495%.

Visita de Torres

El president de BBVA, Carlos Torres Vila, va aprofitar ahir una visita a Barcelona per entrevistar-se amb el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, segons fonts coneixedores de la trobada. De la reunió amb prou feines en van transcendir detalls, si bé és conegut que el cap de l’Executiu català ja es va pronunciar públicament contra l’oferta de BBVA, l’objectiu final del qual és una fusió.