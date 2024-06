La fira ViBa atrau més de 4.000 persones en la seva 7a edició

La Fira del Vi del Bage, ViBa, s ha tancat la seva setena edició amb una gran acollida, segons el balanç final que n’han fet els organitzadors. Més de 3.500 persones s’han acostat aquest cap de setmana al Pati del Casino de Manresa per tastar i conèixer els vins que es produeixen a la comarca del Bages. Es calcula que s’hi han servit més de 10.000 tastos de vi de la DO Pla de Bages entre les 111 referències de la vintena d’elaboradors.

A la xifra de participació, s’hi ha de sumar més de 450 visitants que van aprofitar l’oportunitat de descobrir els cellers del Bages els dos caps de setmana de l’esdeveniment i van participar en un dels tres concerts de música a peu de vinyes. D’altra banda, prop de 300 persones no es van voler perdre les visites al patrimoni vitivinícola programades, atès que molts dels espais o activitats proposades es feien exclusivament amb motiu de la ViBa. També s’han omplert els tastos especialitzats que es van fer fins ahir. El darrer serà aquest dijous a La Culla.

Enguany al Pati del Casino va oferir una oferta enogastronòmica 100% local del Bages. Els protagonistes de la festa van ser els setze cellers i els cinc viticultors de la Denominació d’Origen Pla de Bages: Abadal, Celler Cooperatiu d’Artés, Collbaix- Celler el Molí, Entrebosc, Exibis, Fargas-Fargas, Grau i Grau, Heretat Oller del Mas, Les Acàcies, Més Que Paraules, Mond Obert, Sanmartí, Sant Miquel d’Oló, Solergibert, Vins Colltor, Jaia, Ladiferenta, Murallius, Urpina i vinyes de Castellgalí. També van ser-hi presents productors d’oli del Bages, i en l’àmbit gastronòmic, MengemBages, a més de foodtrucks.

Aquest 2024 s’ha fet una aposta per oferir una proposta artística de nivell, gràcies a un ajut de la Generalitat de Catalunya-OSIC, i el públic ho va celebrar omplint la zona de l’escenari. La programació artística del dissabte va començar amb el repertori popular d’Almar Trio amb una actuació que va comptar amb intèrpret de llenguatge de signes facilitat pel Casal del Sord de Manresa. També hi van actuar la Dixie Jazz Trio, Kiw i Sandra Monfort. Entre les novetats d’aquesta edició hi havia la primera edició de la Cursa Mitja ViBa, una activitat que va aplegar gairebé 200 participants.

La Fira ViBa és un esdeveniment coorganitzat per l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages i Bages Impuls i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.