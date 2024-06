L'ocupació marca un nou rècord històric amb més de 3,8 milions d'afiliats al maig i l'atur baixa en 6.248 persones

L'ocupació va marcar un nou rècord al maig i va sumar 3,80 milions d'afiliats a la Seguretat Social a les portes de la temporada d'estiu, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Es tracta d'un 1,12% més que el mes anterior (+42.194) mentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat és un 2,43% més (+90.131). Per la seva banda, l'atur va caure al maig en 6.248 persones a Catalunya en relació a l'abril (-1,85%), fins a les 330.782 persones, mentre que si es compara amb el maig de l'any passat, va caure en 5.321 persones, un 1,58%, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008.

Pel que fa la xifra d'ocupats al conjunt de l'Estat, va arribar fins als 21,32 milions de treballadors, és a dir 220.289 més que el mes anterior (+1,04%); i 506.395 més que al maig del 2023, un 2,43% més. Es tracta també de la dada més alta de la sèrie històrica.

A Catalunya, es va marcar un nou màxim a l'abril passat, després de registrar 3,76 milions d'afiliats i al maig se'n va registrar un de nou en superar els 3,8 milions. A més, suposa sumar quatre mesos consecutius d'increments, des que el febrer es va iniciar una tendència ascendent.

Per demarcacions, l'afiliació a la Seguretat Social va pujar tant en termes mensuals com anuals en totes elles. A Barcelona, es van registrar 2,87 milions d'afiliats, un 0,75% més (+21.317) que a l'abril; a les comarques de Girona un 1,90% més (+6.891), fins als 369.970, i a les de Lleida l'increment mensual va ser del 3,6% (+7.273), fins als 209.358. Per últim, a les comarques de Tarragona la xifra d'afiliats es va situar en els 352.526, un 1,94% més (+6.713).

Pel que fa els increments anuals, a les comarques de Barcelona va ser del 2,31% mentre que a les de Girona va ser del 2.73%, a les de Lleida del 2,49% i a les de Tarragona del 3,05%.

D'altra banda, al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats es va reduir en 58.650 persones, fins als 2.607.850 persones, un 2,2% menys en comparació a l'abril. En relació al maig de fa un any, el descens va ser del 4,79% (131.260). Segons el Ministeri de Treball, també representa la xifra mes baixa en un mes de maig des del 2008.

Per demarcacions, l'atur es va reduir en totes elles. A Barcelona la xifra de desocupats es va situar en els 246.730 persones, és a dir, 3.936 persones menys (-1,57%), en comparació a l'abril. A les comarques de Girona, el nombre de persones sense feina es va situar en 29.313, xifra que representa un descens de 688 aturats (-2,29%), mentre que a Lleida la caiguda va ser del 4,21%, fins als 16.085 desocupats (-707). Per últim, a les comarques de Tarragona, l'atur va caure en 917 persones (-2,32%), fins a les 38.654 persones a la recerca de feina.

En termes interanuals, l'atur va caure en totes les demarcacions en comparació al maig del 2023. A les comarques de Barcelona ho va fer en un 1,31%, a les de Girona en un 2,36%, a les de Lleida en un 4,95% i a les de Tarragona en un 1,25%.

Per sexes, dels 330.782 aturats, 139.892 eren homes i 190.890 eren dones, segons les dades del Ministeri de Treball. Quant a l'edat, 19.146 eren menors de 25 anys, dels quals 10.494 eren homes i 8.652 dones.

Descens de la xifra d'aturats en tots els sectors d'activitat

Si s'analitzen les dades de l'atur per sectors d'activitat, es registren descens en tots ells. El sector serveis és el que acumula més desocupats sobre el total, amb 239.322 dels 330.782, és a dir, un 72,35%, tot i que al mes passat la xifra va caure en 4.816 persones.

Al sector de la indústria, el nombre d'aturats es va situar en els 35.217, és a dir, 482 desocupats menys que a l'abril; mentre que l'atur a l'agricultura va caure en 185 persones, fins als 5.148 desocupats. A la construcció, el descens va ser de 389 persones, fins als 25.374. D'altra banda, 25.721 desocupats no tenien una feina anterior, 376 persones menys.

Cau el nombre de contractes en comparació al maig del 2023

Segons les dades del Ministeri de Treball, durant el mes passat es van signar 222.074 contractes nous, un 7,82% més (+16.101) que a l'abril. En canvi, si es compara amb el mateix mes del 2023, es va registrar un descens del 2,76% (-6.295).

Del total, 100.175 contractes eren indefinits, xifra que representa un increment del 6,61% en comparació a l'abril (+6.208) però que si es compara amb el maig de fa un any, suposa un descens del 6,93% (-7.459). D'altra banda, 121.899 eren contactes temporals, un 8,83% més que el mes anterior (+9.893) i un 0,96% més que al maig de l'any passat (+1.164).

Per sectors, dels 222.074 nous contractes, 8.246 es van signar en el sector de l'agricultura, el 29.818 en el sector de la indústria, 9.064 eren de la construcció i 174.946 del sector serveis.