El cereal de secà dona per perduda més de la meitat de la collita

La sega del cereal de secà ha començat amb males perspectives pels rendiments baixos que en alguns casos arriben al 70 i 90% menys de producció. Els motius són la sequera i els danys pels conills, i les zones més afectades són el sud del Segrià, la part baixa de la Noguera, l'Urgell, la Segarra i la Conca de Barberà. El responsable de cereal de JARC, Vicenç Pascual, ha alertat que dos anys seguits a la baixa amb costos de producció a l'alça poden abocar a molts petits productors a "abandonar", per això s'ha reclamat mesures al Ministeri però també al Departament d'Acció Climàtica. En condicions normals un cultiu de secà produeix uns 2.000 quilos per hectàrea i enguany, en el millor dels casos, tot just s'arriba als 500 o 600 quilos.

La collita al cereal de secà és tant dolenta en determinats punts de les comarques de Ponent que fins i tot hi ha alguns pagesos que prefereixen més no segar perquè costa més diners el gasoil de la màquina que el que podrien arribar a recollir. Això no obstant, segons explica Vicenç Pascual, en alguns casos no hi ha més remei que segar igualment per "netejar" la finca. Que el rendiment del cereal és baix es pot apreciar perfectament des de la segadora, ja que es poden veure més clares les línies de la terra que no de les plantes.

És el segon any consecutiu que la collita és "ruïnosa" en el cereal de secà i segons JARC les zones més afectades són les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona i el Baix Empordà. Es preveu que més de 155.000 hectàrees, de les 238.000 on es cultiva cereal de secà a Catalunya, tinguin una afectació d'entre el 70 i el 100% de la collita, i la resta, escassament es superin rendiments per sobre del 50% a causa de la falta de pluviometria.

Aquesta afectació es veu agreujada en molts casos pels danys de la fauna salvatge, especialment els conills, i les glaçades tardanes, que han acabat de minvar les produccions. Les últimes pluges han aportat un cert impuls als cultius en algunes zones però han estat del tot insuficients.

Previsió de bona collita al regadiu

On sí que hi haurà una bona collita de cereal aquest any és al regadiu. Després de la greu afectació de l'any passat pel tancament anticipat del canal d'Urgell a causa de la sequera, enguany, tret d'alguna part on hi ha hagut algun problema amb les dotacions de reg i també en la fase inicial del creixement de la planta, es preveu una collita "correcta" i en algun lloc bona, segons Vicenç Pascual.

D'aquesta manera, es registraran recol·leccions d'entre 6.000 i 8.000 quilos per hectàrea. Els preus de venda per això van a la baixa, i els pagesos esperen que almenys es mantinguin en 215 o 220 euros la tona per l'ordi. Pel que fa al blat, encara és aviat per estimar un preu però actualment està fixat en 240 euros la tona. Fins d'aquí una setmana no es començarà la sega de l'ordi al regadiu i en 15 dies es passarà al blat.