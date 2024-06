Valentí Martínez rep la Medalla al Treball de la Generalitat

Valentí Martínez, durant 23 anys director general de la Fundació Universitària del Bages, ha rebut aquest dimarts de mans del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès i del conseller de Treball, Roger Torrent, la Medalla al Treball que atorga la Generalitat. En la decisió, s’ha tingut en compte la seva «llarga trajectòria professional caracteritzada per una gran capacitat de treball, un sincer esperit de consens i una gran tenacitat en la persecució d’objectius, qualitats que ha posat al servei del desenvolupament social i econòmic de la Catalunya Central».

Aragonès ha aprofitat per valorar el treball del Govern en matèria socioeconòmica assegurant que Catalunya “ha actuat com un autèntic Estat emprenedor”, apostant per “la transformació i la modernització de l’economia”, així com en “l’àmbit de l’automoció”.

En el decurs de l'acte s'han lliurat medalles i plaques al treball a 19 persones i a 5 entitats del país, en un acte celebrat al Palau de la Generalitat. Els guardons reconeixen persones, empreses i organitzacions que s’han distingit per les qualitats o mèrits en el món del treball.

Aragonès ha destacat que Catalunya viu “un molt bon moment econòmic”, amb les “xifres d’atur més baixes des de fa molts anys” i on “tenim més gent treballant que mai”. Ha subratllat, també, que el país “creix per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol i la zona euro” i, any rere any, “batem rècords d’inversions i exportacions”.

El president Aragonès ha tingut paraules d’agraïment a les persones i entitats guardones, per “la feina feta”, així com per “l’esforç quotidià”, que ajuda que el país “avanci de forma imparable”. Ha acabat la seva intervenció agraint-los el seu “exemple de compromís i de feina ben feta”, i felicitant-los per donar forma a “aquella Catalunya lliure, socialment justa i econòmicament pròspera que somiava el president Macià”.

Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha reforçat durant la seva intervenció la feina duta a terme pel Govern en matèria d’ocupació, gràcies a la qual “s’ha creat més treball i de més qualitat”, gràcies al “pla de xoc de polítiques actives d’ocupació”. Ha insistit que, des de l’Executiu, s’han centrat en “generar llocs de treball de més qualitat” i “més arrelats”.

Per part del Govern, també hi han estat presents les conselleres d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret i Aleu, i de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, i els consellers de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés i de Salut, Manel Balcells i Díaz.